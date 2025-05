Las mejores series del 2020 elegidas por los medios especializados

I may destroy you 2 ok

Desde The New York a Times a The Guardian, los medios más importantes del mundo ya escogieron las que para ellos fueron las mejores series 2020.

Todas producciones que acompañaron a los telespectadores en el año más raro de la Historia reciente, marcado por la tendencia del coronavirus.

Para saber sus preferencias, recopilamos algunos de los listados publicados por los grandes medios, además de algunos especializados en cine y TV.

Y pese que varias producciones se repiten en estas listas, hay una que está en todas: I may destroy you (foto principal), la estremecedora serie de HBO creada, escrita, co-dirigida y protagonizada por la británica Michaela Coel.

Variety

Bojack-horseman.jpg la-tercera

Bojack Horseman | Netflix

El popular semanario estadounidense, medio de referencia en la industria del entretenimiento, apostó este año por una lista de mejores series 2020 destacando una par cada mes del año.

A continuación sus elegidas.

Enero: Bojack Horseman (Netflix)

Febrero: Mythic Quest: Raven's Banquet (Apple TV)

Marzo: Steven Universe: Future (Cartoon Network)

Abril: Harley Quinn (DC Universe/HBO Max)

Mayo: Betty (HBO)

Junio: I may destroy you (HBO)

Julio: Nación de inmigración (Netflix)

Agosto: Ted Lasso (Apple TV Plus)

Septiembre: Pen15 (Hulu)

Octubre: The Amber Ruffin Show (Peacock)

Noviembre: City so real (National Geographic) y How to with John Wilson (HBO)

Diciembre: I Hate Suzie (Sky UK/HBO Max)

The New York Times

Normal-people-ok.jpg la-tercera

Normal people | Hulu

Fue uno de los primeros medios en publicar su listado de mejores series 2020. Lo hizo apenas comenzó el mes de diciembre y con una selección de 10 títulos ordenados alfabéticamente.

Better Call Saul (AMC)

Better Things (FX)

City so real (National Geographic) y The Good Lord Bird (Showtime)

I may destroy you (HBO)

Keep Your Hands Off Eizouken! (Crunchyroll)

Mrs. America (FX/Hulu)

Normal people (Hulu)

Pen15 (Hulu)

P-Valley (Starz)

What We Do in the Shadows (FX)

Hollywood Reporter

Nación-de-Inmigración-3.jpg Courtesy of NETFLIX

Nación de inmigración | Netflix

A falta de uno, la revista de entretenimiento con base en Los Angeles publicó dos ranking con los programas destacados de año, cada uno cargo de sus principaes críticos, Daniel Fienberg e Inkoo Kang.

I may destroy you (HBO) How to with John Wilson (HBO) Better Call Saul (AMC) Better Things (FX) City so real (NatGeo) Nación de inmigración (Netflix) Gambito de dama (Netflix) Brockmire (IFC) P-Valley (Starz) Dave (FX)

Menciones honrosas: Betty (HBO), Desus & Mero (Showtime), Harley Quinn (DC Universe), Lovecraft Country (HBO), My Brilliant Friend (HBO), Pen15 (Hulu), Ramy (Hulu), Taste the Nation (Hulu), Ted Lasso (Apple TV+), What We Do in the Shadows (FX).

My Brilliant Friend (HBO) Mrs. America (FX on Hulu) P-Valley (Starz) I may destroy you (HBO) The Crown (Netflix) The Good Lord Bird (Showtime) Visible (Apple TV+) What we do in the shadows (FX) Harley Quinn (HBO Max) On the record (HBO Max)

Menciones honrosas: Big Mouth (Netflix), The Boys (Amazon), Cheer (Netflix), Dave (FXX), The Good Fight (CBS All Access), Gambito de dama (Netflix), Schitt’s Creek (Pop), Poco ortodoxa (Netflix), We Are Who We Are (HBO), Work in Progress (Showtime)

The Guardian

I-may-destroy-you-1-ok.jpg la-tercera

I may destroy you | HBO

Quizás el ranking más completo con las mejores series 2020 es el que armó el periódico inglés The Guardian, que escogió nada menos que 50 títulos.

Acá presentamos sus primeros 10 puestos:

I may destroy you (HBO) I hate Suzie (Sky Atlantic) Small Axe (BBC One) Normal people (BB Three) Once Upon a Time in Iraq (BBC Two) Quiz (ITV) El último baile (Netflix) This country (BBC Three) Gambito de dama (Netflix) Ghosts (BBC Two)

Indiewire

Perry-Mason-ok.jpg la-tercera

Perry Mason | HBO

La web dedicada al cine independiente también apostó por una lista sin puestos y por orden alfabético.

Dave (FX)

Everything’s Gonna Be Okay (Freeform)

High Fidelity (Hulu)

Mythic Quest: Raven’s Banquet (Apple TV)

Yo nunca (Netflix)

Perry Mason (HBO)

P-Valley (Starz)

Historias del loop (Amazon Prime)

Ted Lasso (Apple TV)

Who are who we are (HBO)

Entertainment Weekly

better-call-saul-temporada-5.jpg la-tercera

Better Call Saul | Netflix

En la revista estadounidense Entertainment Weekly, los encargados de hacer repaso al año en series fueron dos de sus críticos, Kristen Baldwin y Darren Franich.

A continuación sus respectivos rankings.

Kristen Baldwin:

Better Call Saul (AMC) Ted Lasso (Apple TV+) The Vow (HBO) The Crown (Netflix) I Hate Suzie (HBO Max) Better Things (FX) The Good Fight (CBS All Access) Brooklyn Nine-Nine (NBC) Yo nunca (Netflix) Search Party (HBO Max)

Darren Franich:

Better Call Saul (AMC) The Midnight Gospel (Netflix) PEN15 (Hulu) The Plot Against America (HBO) I May Destroy You (HBO) The Good Fight (CBS All Access) We Are Who We Are (HBO) What We Do in the Shadows (FX) Desus & Mero (talk show, Showtime) Harley Quinn (DC Universe)

Los Angeles Times

Yo-nunca.jpg la-tercera

Yo nunca | Netflix

Otro medio que compartió sus favoritas del año sin orden ni puestos fue Los Angeles Times. Acá te dejamos su selección.

Yo nunca (Netflix)

Little America (Apple TV +)

I may destroy you (HBO)

Upload (Amazon)

Ramy (Hulu)

Dead to me (Netflix)

The Vow (HBO)

McMillion$ (HBO)

The Boys (Amazon)

The Good Place (NBC)

El País

Veneno-ok.jpg la-tercera

Veneno

También incluimos el ranking del diario El País, que aporta otra perspectiva a estos recuentos, al incluir -como era de esperar- series hechas en España.

I may destroy you (HBO) Better call Saul (AMC) What we do in the shadows (FX) Antidisturbios (Movistar) Veneno (Atresplayer) Ted Lasso (Apple TV) The Crown (Netflix) Mira lo que has hecho (Movistar) Patria (HBO) Better things (HBO) The Mandalorian (Disney+) Normal people (Hulu) Ramy (Starzplay) Bojack Horseman (Netflix) Gambito de dama (Netflix)

