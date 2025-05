Pink Floyd por el Universo: la experiencia musical en 360° del Planetario vuelve renovada

La programación del Planetario de Santiago tiene varios eventos especiales, como Estrellas & sol por ejemplo, aunque uno de los más exitosos es Pink Floyd por el Universo.

Es el favorito de quienes aman tanto la música como el Universo y sus misterios, ya que se trata de una experiencia que une las canciones de la legendaria banda británica con proyecciones relacionadas con su imaginario y otras del espacio.

Un evento imperdible que tras diversas fechas vuelve renovado este mes de noviembre, con una versión de Pink Floyd por el Universo con nuevas canciones del grupo.

Las que para este mes ya tiene sus fechas programadas, todos los viernes y sábados de noviembre, en dos horarios, a las 7 PM y a las 9 PM.

Así, los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de noviembre puedes ir al Planetario de Santiago a maravillarte con este espectáculo, que tiene la gracia de ser en 360°.

Eso, porque se realiza en el emblemático domo del recinto, en cuya pantalla en 360° se proyectan visuales del Universo junto con otras sacadas del iconografía de la banda, como la marcha de los martillos de Another brick in the wall o las siluetas con ampolletas de la portada del disco Delicate sound of thunder.

Una experiencia inmersiva en 360°

Planetario-Usach-1.jpg la-tercera

Foto: María Ignacia Concha

Todo mientras suenan algunas de las composiciones más emblemáticas de Pink Floyd, con un repertorio renovado para las fechas de este mes.

Entre ellas Time, Learning to fly, Comfortably numb, Brain damage, Eclipse y One of these days, la que cierra la jornada.

Así, durante aproximadamente una hora disfrutas de una experiencia inmersiva que te lleva a un viaje musical en 360° por el espacio y sus astros.

¿Te dieron ganas de vivir Pink Floyd por el Universo? Entonces compra tus entradas desde ya, las que tiene un valor de $ 10.000 y se venden online en la web del Planetario.

En el mismo sitio puedes ver también la cartelera del recinto para este mes, que incluye fechas de Estrellas & sol, evento que reúne funciones de películas y refrescantes cervezas.