¿Vale la pena contratar Disney+? El nuevo streaming frente a su competencia

Con la plataforma de Disney+ a disposición del espectador nacional, es un buen momento para analizar su oferta desde el punto de vista práctico como también desde el de la entretención.

Y para ello comparamos sus fortalezas y debilidades en relación a sus “colegas” del streaming más populares en el mercado chileno: Netflix y Amazon Prime Video.

El valor

El recién llegado servicio de streaming con la firma de Walt Disney tiene una suscripción anual de $64.900 o, si se prefiere, de $6.500 por mes.

Por su parte, Amazon Prime tiene un valor mensual de $4.165, mientras Netflix posee tres tarifas diferentes, dependiendo del tipo de servicio. Estas son Básica a $5.940, Estándar a $8.320 y Premium a $10.700, las que se diferencian por calidad de video, pantallas simultáneas y número de descargas.

Esto sitúa a Disney+ en una posición intermedia, donde son claves las materias que se analizarán a continuación.

La mejor imagen

Frozen-1.jpg la-tercera

Frozen

Uno de los puntos fuertes del nuevo servicio es la calidad de su imagen, que se puede emitir en una resolución de hasta 4K -alrededor de 4.000 píxeles- con HDR, o High Dynamic Range, que es la técnica que reproduce un mayor rango de luminosidad.

Como el mismo servicio especifica, su contenido podrá verse en HDR 10 y HDR de Dolby Vision, cuando sea compatible. Y cuenta con Dolby Atmos en algunos de los títulos del catálogo.

En el caso de Amazon Prime, su contenido se reproduce en HD, aunque no todas las series y películas de su catálogo poseen alta definición.

Por su parte, Netflix divide su calidad de video por el tipo de servicio que se está pagando. Así, el Básico es en HD o 720 píxeles, el Estándar está en Full HD o 1080 píxeles, y el Premium en 4K con HDR.

Con esto, y comparando su valor de suscripción, Disney+ ofrece la mejor imagen, en especial con un catálogo que presenta una gran cantidad de títulos originalmente masterizados, o remasterizados, como Frozen, Star Wars: El despertar de la fuerza, El rey león de 2019 y sus películas y series originales.

A lo que se suma que clásicos como Alicia en el país de las maravillas, Pinocho y La bella durmiente se presentan en Full HD con audio 5.1.

Disponibilidad

Disney-nota.jpg la-tercera

Imagen: Disney+

La plataforma de Disney+ permite por cada suscripción el streaming simultáneo en cuatro dispositivos diferentes, descargas ilimitadas en diez dispositivos y la configuración de siete perfiles diferentes.

Además, cuenta con recomendaciones personalizadas y la posibilidad de crear perfiles para niños, de navegación sencilla y contenido apropiado para cada edad.

En el caso de Amazon Prime Video, una suscripción se puede usar en hasta tres dispositivos. Acá se pueden ver hasta dos contenidos en simultáneo, es decir, si al mismo tiempo están conectados tres usuarios en la misma cuenta, dos de ellos podrán ver la misma serie o película y el tercero deberá reproducir otro contenido. Además de la posibilidad de usar el control parental.

Netflix, en tanto, también divide su opción de disponibilidad por el tipo de servicio que se ha contratado. Así, el servicio Básico ofrece una pantalla simultánea y la descarga a un dispositivo; el Estándar ofrece dos pantallas simultáneas y descargas a dos dispositivos, y el Premium, cuatro pantallas simultáneas y cuatro descargas.

Lo que si es igual para todos es la posibilidad de crear cinco perfiles, el uso de multidispositivos y el poder accionar el control parental.

En resumen, en este apartado Disney+ ofrece amplias posibilidades de uso y visualización de su contenido.

Para el público familiar

Rey-León.jpg la-tercera

El Rey León

Aunque Disney+ se presenta oficialmente como una alternativa para cada miembro de la familia, es innegable que la fuerza de su catálogo se centra en títulos de corte infantil y familiar, además de aquellos para los adultos amantes de la aventura y la ciencia ficción.

Un perfil del que se aleja un poco la oferta de Amazon Prime, que si bien cuenta con películas animadas de estudios como Dreamworks e Illumination Entertainment, y series infantiles y para preescolares como Pocoyo, tiene su punto fuerte en producciones para los mayores, entre las que se destacan The office y The boys.

Netflix, por su parte, abarca un amplio grupo de espectadores, desde producciones para preescolares, pasando por niños y jóvenes, hasta adultos; e incluso la denominada Tercera Edad, con la serie Grace and Frankie. La mayoría de las cuales son parte de su extenso catálogo original.

Todo lo que convierte a la plataforma de Netflix en la más completa en términos de una real llegada a una mayor y heterogénea cantidad de público.

El catálogo de Disney+

Disney-nota-4.jpg la-tercera

The Mandalorian | Disney+

Disney+ llegó con los contenidos que abarca la mega empresa de entretención en que se convirtió The Walt Disney Company, que incluye los títulos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

Un catálogo que en Latinoamérica ofrece más de 500 películas y 7.000 episodios de series, entre los que se cuentan 40 contenidos originales. A futuro, además incluirá más de 70 producciones originales de la región.

Su catálogo de originales abarca series, películas, cortos y documentales, entre los que se cuentan The Mandalorian, la cinta La dama y el vagabundo en acción real y la docuserie The world according Jeff Goldblum, de National Geographic.

Además, próximamente se sumarán producciones de Marvel, como WandaVision y Falcon y el Soldado de Invierno.

Entre lo que el público ha criticado se cuenta la ausencia de las últimas películas de Spider-Man con Tom Holland (De regreso a casa y Lejos de casa), que se basan en las historietas de Marvel, pero sus derechos pertenecen a Sony Pictures. Y que de Los Simpson solo se encuentren sus temporadas 29 y 30.

Por su parte, la oferta de Amazon Prime Video es una de las más amplias en número, al ofrecer al suscriptor un catálogo de películas y series que no tiene cifras oficiales, pero según Reelgood superaría los 12.000 títulos. Desde la clásica Los 10 mandamientos hasta la comedia Entre navajas y secretos; series como Two and a half men y Downton Abbey, y sus originales The boys, Modern love y Borat: subsequent film.

A lo que hay que agregar el importante número de realizaciones nacionales o series coproducidas por nuestro país. Entre ellas largos como Una mujer fantástica, No, Neruda, Mala junta y Pacto de fuga, y espacios como Los 80, El presidente, La jauría y Dignidad.

Y llegamos a Netflix, que tampoco maneja su cantidad de títulos de manera oficial, pero según el sitio Reviews.org tendría en su catálogo alrededor de 5.500. Un contenido que se destaca por su diversidad, tanto en géneros -desde la acción al drama, pasando por el documental, la comedia, el terror y la fantasía- como los tipos de público que abarca.

Sin embargo hay una categoría donde la plataforma es líder: sus producciones originales, que han marcado pauta y se han convertido en las favoritas de la audiencias. Así, en series cuentan con títulos como The Crown, Strangers things, La casa de papel y la actual sensación de la plataforma, Gambito de dama.

Y en películas, con Bird box,Extracción, El irlandés, Roma, El diablo a todas horas y 5 sangres, por nombrar algunas.

Eso convierte a Netflix en la plataforma con el catálogo más visto y comentado, sin desmerecer la amplitud de oferta de Amazon Prime -a veces opacada por su interfaz- o el nivel de popularidad y familiaridad de la de Disney+.

¿Y vale la pena contrararlo?

¡Claro que sí! Disney+ se alza como la plataforma con mejor imagen y un precio más que razonable en relación al número de pantallas y descargas. Que además tiene su mayor fortaleza, y a la vez su gran debilidad, en su catálogo exclusivo de “productos” Disney.

Esto porque si bien no puede ampliar su oferta con títulos de otros estudios, posee las películas más taquilleras de los últimos años -de Marvel y Star Wars- y la serie original The Mandalorian, aplaudida tanto por el público como por la crítica.

Y también debería convertirse en el servicio favorito de las familias con niños y adolescentes, quienes pueden ver aquí sus cintas y series predilectas una y otra vez.