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    ¿Por qué se dice que Irán sería el “seudoganador” tras el acuerdo con EE.UU.?

    Para muchos analistas, Irán -que tiene menor capacidad económica y militar- se perfila como un posible ganador. Aun conserva su infraestructura nuclear y sus reservas de uranio enriquecido. Esto le permite disponer de un plazo reducido de meses para desarrollar capacidad nuclear, si es que decide actuar.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes

    El martes en la noche Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo de alto el fuego, luego que Washington iniciara la operación Furia Épica el 28 de febrero pasado.

    El pacto fue mediado por Pakistán y debe comenzar a ser negociado el viernes en Islamabad.

    Para los expertos es Irán el que se vislumbra como un seudo ganador, debido al control del estrecho de Ormuz, que tiene una importancia económica vital.

    En el video los detalles.

    Más sobre:MundoEE.UU.IránMedio OrienteEstrecho de Ormuz

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