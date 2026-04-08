¿Por qué se dice que Irán sería el “seudoganador” tras el acuerdo con EE.UU.?

El martes en la noche Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo de alto el fuego, luego que Washington iniciara la operación Furia Épica el 28 de febrero pasado.

El pacto fue mediado por Pakistán y debe comenzar a ser negociado el viernes en Islamabad.

Para los expertos es Irán el que se vislumbra como un seudo ganador, debido al control del estrecho de Ormuz, que tiene una importancia económica vital.

En el video los detalles.