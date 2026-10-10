Verdadero elíxir

La costa oeste escocesa, y en particular la isla de Islay, es el hogar de la mayoría de los whiskys ahumados más famosos (Ardbeg, Caol Ila, Laphroaig y Lagavulin). Este sabor se logra al inicio del proceso: se hace germinar la cebada y, en el punto óptimo de liberación de azúcares, se seca en un horno a turba, un material orgánico denso y complejo. El grano está húmedo y receptivo. Los fenoles del humo aromático lo impregna mientras se seca. Terminado el proceso, la cebada sigue la ruta de los destilados, pero queda pasada a ese olor medicinal a madera, yodo y alquitrán, que se mezcla en distintas proporciones con las queridas notas dulces.

El sur de Chile tiene todo para que nuestra propia costa oeste sea un paraíso whiskero. Y ese paraíso ya tiene su profeta: Wüfko (manantial o fuente de agua en mapudungún) de Evelyn Leyton. Un whisky de 45 grados, ahumado con turba magallánica, añejado por 6 años en barricas de roble en Talcamávida, Hualqui, Región del Biobío, con una amplitud térmica estacional que acelera el envejecimiento. Viene en una caja de madera linda, en una botella como de whisky japonés y con un corcho real. Su único problema es un etiquetado que no le hace honor a su contenido. Y su contenido es simplemente excepcional.

Hágase un favor y pruebe este whisky. Y si tiene una compañía turística que sirve whisky en las rocas con hielo de glaciar, pobre de usted si no lo hace con Wüfko, que no tiene nada que envidiarle a Ardbeg ni a Talisker. No diga que no se lo advertí.

Por Methe Ostos.