La víspera del plebiscito: los hitos de la campaña en 20 frases, cartas y documentos

El 4 de julio, en una ceremonia en la sede del Congreso en Santiago, el Presidente Gabriel Boric recibió la propuesta de nueva Constitución redactada por la Convención Constitucional. El término del trabajo del órgano constituyente, que inmediatamente fue disuelto, sumado al inicio -dos días después- de la propaganda para el plebiscito de este 4 de septiembre, despejó el terreno para que los distintos actores salieran a marcar sus posturas por el Apruebo o el Rechazo.

Durante estos meses, además, los expresidentes de la República hicieron públicas sus posturas. Aunque Sebastián Piñera mantuvo silencio sobre su voto, sí envió un crítico mensaje a la Convención declinando asistir el acto final en el que inicialmente habían sido excluidos todos los exjefes de Estado.

En el intertanto, algunas colectividades sufrieron duras fracturas por las diferencias internas frente al plebiscito, principalmente en la DC y la centroizquierda que participó en la Ex Concertación. Un periodo marcado también por la reconfiguración del mensaje del gobierno respecto del escenario pos 4 de septiembre en caso de que gane el Rechazo, proponiendo una nueva “hoja de ruta”, e instando al oficialismo a la construcción de un acuerdo de reformas a la propuesta de nueva Constitución si en las urnas triunfa el Apruebo.

En el intertanto, el Congreso aprobó el proyecto de los senadores DC Ximena Rincón y Matías Walker que rebaja el quórum de reformas constitucionales a 4/7 de legisladores en ejercicio y en la práctica habilita un Plan B en caso de que se rechace la propuesta constitucional.

(...) El debate constitucional no terminará el 4 de septiembre. El proceso tendrá distintos hitos y seguirá con la implementación de las múltiples leyes que serán necesarias para aplicar efectivamente la nueva Constitución. Ese camino incluirá también la sana revisión democrática del sentido y alcance de sus propias normas y la corrección de sus defectos y vacíos (...) No dudamos en que el Apruebo es el mejor camino. El nuevo texto no sólo es superior al anterior, sino que además es más abierto a los perfeccionamientos que requerirá. Pero también tiene problemas, de los que nos hacemos cargo, y que deberán subsanarse. Por eso invitamos a aprobar y mejorar.

No solo me honra que me pasen al Tribunal Supremo PDC junto al expresidente (Eduardo) Frei y mis colegas Matías Walker y Fuad Chahin. Sino que me reafirma en mis profundas convicciones: propuesta de la Convención es mala para Chile. No me callarán aunque me expulsen.