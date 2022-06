Luciano Rivas, gobernador de La Araucanía y amenazas a alcaldes: “El paso correcto es denunciar para que sean protegidos”

Es una especie de “cifra negra”. Pues pese a que el presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de La Araucanía (AMRA), el alcalde de Cunco Alfonso Coke, salió a decir que hay ocho jefe comunales amenazados en La Araucanía, lo cierto es que ninguna de estas graves situaciones está siendo hoy investigadas. El motivo es que los afectados no han presentado las denuncias y el Ministerio Público ha advertido que sin las víctimas no les es posible perseguir este tipo de ilícitos. En medio de la preocupación que ha generado esto en la propia Moneda, el gobernador de la zona, Luciano Rivas, hizo un llamado a que se formalice esto ante la justicia.

La autoridad aseguró no contar con los detalles de quienes serían los alcaldes amenazados, ni el tenor de los actos de amedrentamiento, sin embargo sostuvo que “ lamentablemente se sabía hace un tiempo de estas situaciones”. Rivas, en conversación con La Tercera PM, sostiene que, por lo que sabe, se trata de hechos que no han sido puesto en conocimiento de tribunales, lo que hace más compleja la situación. “Seguramente vivir bajo este tipo de amenaza es complicado, no se puede vivir así. El alcalde Coke decía incluso que había jefe comunales que tenían amenazas contra su familia, lo cual es bastante delicado”.

En lo personal, asegura, que desde que asumió como gobernador no ha sido blanco de amenaza alguna, pero que sí sabe que es una realidad que viven muchos habitantes de la región: “El circulo de la violencia en algunas zonas de La Araucanía como en la Provincia de Arauco es ese, es real y lo que hoy día se vive por parte de los alcaldes, es lo que lamentablemente está ocurriendo con muchas personas en la región. Y esto es lo que se habla cuando decimos que aquí hay un cierto modo un fracaso por parte de los poderes del Estado”.

La autoridad apunta a que las personas en la región no se atreven a denunciar porque hay una “sensación de impunidad, porque la gente no cree que se van a resolver los temas cuando tenemos cuántos menos del 2% de condenados de todos los atentados que hay en la región. Estas cosas no quedan en nada, entonces es bastante compleja la situación en ese sentido”.

El llamado a los alcaldes

El gobernador de la Región de La Araucanía dijo que solidariza “plenamente con ellos, pero también es importante plantear que lo que viven los alcaldes hoy día es lo que vive mucha gente en la región, hoy día son los alcaldes que salió a la luz pública, pero tenemos muchas personas que están amenazadas durante mucho tiempo: agricultores, contratistas, forestales, personas de incluso de las comunidades indígenas que muchos de ellos son amenazados también”.

Agregó que imagina “lo complejo que tiene que ser que amenacen a sus familias”. Ante eso, asegura que “yo creo que aquí el paso correcto es denunciar para poder tener medidas de protección, que sean protegidos, y también para que se pueda hacer persecución de las personas que andan haciendo estas amenazas”.

Ante eso, hace un llamado a “no seguir generando más impunidad en la región, así que mi llamado entendiendo lo difícil que seguramente es para mucho de ellos, es que estas cosas tienen que llegar a tribunales, pero lo principal es que las autoridades en general, desde el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial tomen en cuenta esto. Esta es una decisión que tenemos que tomar entre todos, lo que no podemos seguir permitiendo que pase es que sigan amenazando a nuestras autoridades locales”.

“Probablemente los alcaldes que están amenazados hay de diferentes colores políticos y eso habla de que este tema no tiene que ver con partidos, esta es una crisis de seguridad, lo he dicho en otras partes que es una crisis humanitaria, aunque muchos lo quieran llamar solo como una crisis política, lo que hoy día tenemos una crisis humanitaria en la región y eso debe enfrentarse con decisión por parte del ejecutivo, con leyes que sirvan y que en realidad ayuden a poder resolver los problemas que tenemos como la ley de inteligencia”, agrega.

Otras autoridades hostigadas

El gobernador relevó que la situación de los jefes comunales no es algo nuevo, ya que anteriormente funcionarios del Poder Judicial han recibido amenazas. También, sostiene, existe personal de salud que no puede llegar a las postas rurales, así como también profesores que han sido hostigados o que ven interrumpidos sus trayectos debido a los cortes en las rutas.

Junto con esto, en la zona, hay otras autoridades que se han visto afectadas por este clima. El diputado Henry Leal (UDI) asegura que ha “recibido amenazas, aunque no directas. He encontrado papeles fuera de mi casa con mensajes con mi nombre y una pistola. Pero no he querido poner mayores alarmas. No he hecho denunciado la verdad, porque prefiero mantener más bajo perfil. Al final, pillé un papel fuera de la casa, pensé hacer la denuncia, pero me voy a exponer más. Como vivo en Carahue, zona de conflicto, igual me cuido un poco. No tengo ningún temor eso sí. Yo declaro lo que tengo que declarar, no me siento amedrentado. Pero, por ejemplo, yo evito pasar por algunos caminos ni de día ni de noche”.

Por su parte el diputado Andrés Jouannet (IND) recuerda que “cuando era intendente se quemaron campamentos. En varios de ellos habían varios panfletos en mi contra y del ministro del Interior, Jorge Burgos, pero en una hubo una especial”.

A ellos se suma el diputado Miguel Mellado (RN), quien prefirió no referirse al tema, pero que se sabe presentó en enero de este año una denuncia por amenazas que recibió en su contra. Su rostro ha aparecido en carteles sobre amenazas, junto con audios que recibió en una de sus redes sociales.

Desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, señalaron a La Tercera PM que “el gobierno también está mirando con preocupación las denuncias de amenazas hechas por los alcaldes. Por lo mismo se están contactando con los alcaldes”.

Finalmente, el gobernador Luciano Rivas plantea, a modo de reflexión, que “este no es un tema que alguien vaya a tomar con una mirada de trinchera política” y que “esperamos soluciones pronto y que el Gobierno tome el peso de lo que está pasando cuando son las autoridades quienes están siendo amenazadas, que el ribete que va tomando es distinto y estas cosas hay que frenarlas antes de que revienten”.