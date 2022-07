“Tiene un sesgo ideológico y antidemocrático”: Los dichos contra Carabineros por los que la UDI buscará remover a nueva consejera del INDH

En la Unión Demócrata Independiente (UDI) se declaran más que molestos con la designación de la licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales Constanza Valdés como consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Y no sólo porque fue una de las nuevas representantes de la entidad que lideró la petición de renuncia del otrora director Sergio Micco, sino porque también -a juicio de varios de los diputados- llegó con un ánimo revanchista que podría afectar al organismo. Por lo mismo, la bancada está pronta a presentar ante la Cámara de Diputados una solicitud para que la Corte Suprema la remueva del cargo.

De acuerdo con los argumentos que expusieron los parlamentarios gremialistas al ser consultados por La Tercera PM, la acción se funda en que la designada consejera no daría garantías de que deliberará con imparcialidad, dados los fuertes cuestionamientos que, según ellos, ha esbozado en contra de Carabineros, de la PDI y del expresidente Sebastián Piñera con posterioridad al estallido social de 2019.

Y es que aquello, subrayaron, sería especialmente delicado, pues coincidentemente llegó al cargo planteando la necesidad de que se reevalúe la presentación de querellas por las eventuales responsabilidades políticas tras las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido.

Por lo mismo, los diputados recopilaron una serie de tweet que ella escribió para graficar sus temores:

























“Si el INDH se define como un organismo especializado, autónomo y pluralista en materia de derechos humanos, es absolutamente inaceptable que se haya incorporado como consejera a una persona que ha demostrado un sesgo ideológico y antidemocrático evidente en contra de Carabineros y las Fuerzas Armadas, con una animadversión preocupante que nos impide pensar que pueda deliberar de forma imparcial durante su cargo”, sostuvo el diputado Juan Antonio Coloma, uno de los personeros que lidera la arremetida.

En el mismo sentido, aseguró que están convencidos de que la permanencia de Valdés en el consejo del instituto “sólo contribuirá al desprestigio de la institución y que, si aún existe un cierto grado de confianza en la ciudadanía respecto a la imparcialidad del organismo, este nombramiento terminará por romper aquello y por confirmar que la institución ha sido capturada y secuestrada por una ideología extrema”.

En el mismo tono, la diputada Flor Weisse, otra de las impulsoras de la petición que se ingresaría en los próximos días, afirmó que, de la mano de Constanza Valdés, el actual gobierno buscaría “convertir al INDH en una entidad servicial a sus propios intereses”. Según expuso la parlamentaria, la consejera en cuestión “no reúne las capacidades mínimas para integrar el organismo, porque es evidente que no actuará con la objetividad que se le exige”.

“No tenemos ninguna duda de que actuará con un ánimo revanchista a partir de lo ocurrido en 2019, imponiendo su propia ideología por sobre el interés del instituto, lo que terminará siendo muy dañino y corrosivo para el país”, manifestó por su parte el diputado Cristián Labbé.

La decisión, por lo demás, se da luego de que el lunes la misma tienda opositora comunicara que no reconocerán a la nueva directiva del INDH, estimando que la salida de Micco no fue más que “una burda operación política orquestada desde el propio gobierno”.

De acuerdo con el reglamento establecido, para ser presentado el aludido requerimiento debe ser patrocinado por 10 parlamentarios y una vez vez que la Mesa de la Cámara revise su admisibilidad, debe analizarse en la Comisión de Constitución de la Corporación para luego votarse en Sala. Si ahí se aprueba por mayoría simple, la solicitud se eleva a la Corte Suprema, que es la entidad que dirime.

Como aseveraron desde la bancada UDI, todos los diputados que la integran, salvo Jorge Alessandri y Gustavo Benavente (integrantes de la Comisión de Constitución), firmarán la solicitud de remoción contra Valdés, y la apuesta será sumar a representantes de la Democracia Cristiana, aprovechando que desde ese tienda manifestaron absoluta disconformidad con la salida anticipada de Micco, uno de los suyos.

“Es un ataque bien deleznable”

Consultada por las intenciones de los representantes de la UDI, Constanza Valdés no titubeó en catalogar la determinación como “un ataque bien deleznable”. A juicio de la activista trans, se está ante un plan de un sector político “que no cree en la defensa de los derechos humanos y que parece que tampoco considera que en el marco del derecho de la libertad de expresión, una puede sostener y tener una opinión a través de una red social”.

Para ella, las declaraciones que ha emitido en ningún caso han comprometido el ejercicio de sus funciones. “Esto demuestra un sesgo y un ataque no solamente hacia mí, sino que también a la sociedad civil que represento. Eso me parece profundamente violento e incluso discriminador”, dijo, agregando que no habría causales para removerla y que por tanto, esto correspondería -según afirmó- a una nueva acción del bloque “para atentar contra la autonomía de los órganos que están para la defensa y promoción de los derechos humanos”.

Sobre su postura ante el accionar de carabineros, la consejera fue clara en ratificar que ella sí está por una completa reformulación de los protocolos en base a los cuales actúan. Eso, insistió, “de ninguna manera va a nublar el juicio respecto de lo que tenemos que hacer como consejeros. Por ejemplo, por lo que ocurre en La Araucanía, apropósito de las denuncias de violencia, manifesté mi disposición a que se indague, independiente de los planteamientos personales que yo pueda tener sobre eso”.