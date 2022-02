America Chavez conversa con Doctor Strange y Wong en una nueva foto de Multiverse Of Madness

Si el segundo tráiler, el póster y el spot de Doctor Strange in the Multiverse Of Madness no fueron suficientes para ustedes, prepárense para seguir pensando en la próxima película de Marvel Studios de la mano de una nueva foto.

Este lunes y después de los comentados vistazos a Doctor Strange 2 revelados en el contexto del Super Bowl, la revista Empire compartió un artículo enfocado en la siguiente entrega cinematográfica del MCU.

Lamentablemente aquella publicación no resuelve algunas de las dudas que quedaron a raíz del tráiler más reciente, sin embargo, en ella el propio actor tras Stephen Strange, Benedict Cumberbatch, prometió que la película “les va a dar vuelta la cabeza” y será una entrega digna de Sam Raimi (The Evil Dead, Spider-Man).

“Una vez que se convirtió en Sam, siempre se trataba de convertirlo en una película de Sam Raimi”, sentenció el actor.

Y aunque eso es algo que el mismo Cumberbatch ya había tanteado, el artículo de Empire también incluye una nueva foto de Doctor Strange in the Multiverse Of Madness donde se puede apreciar al héroe titular y Wong, el nuevo Hechicero Supremo, conversando con America Chavez, la joven cuyo poder le permite viajar entre dimensiones y hará su debut en el MCU durante esta película.

Doctor Strange in the Multiverse Of Madness se estrenará en mayo.