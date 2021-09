Andy Serkis se sintió “devastado” al enterarse de la muerte de Snoke en The Last Jedi

Después del estreno de Star Wars: The Force Awakens, Snoke fue uno de los personajes que generó más teorías y especulaciones respecto a su origen y su eventual papel el futuro de la saga. Pero, como muchos elementos de la nueva trilogía, para bien o para mal, el rol de Snoke terminó siendo bastante distinto a lo que algunos fanáticos esperaban.

Así, después de debutar en el Episodio VII, Snoke fue asesinado por Kylo Ren en uno de los momentos más importantes de Star Wars: The Last Jedi. En ese sentido, aunque tanto Star Wars: The Rise of Skywalker como el cómic The Rise of Kylo Ren trataron de añadir más elementos a su historia, la trayectoria en pantalla del personaje interpretado por Andy Serkis finalizó con el Episodio VIII.

Por supuesto, durante los últimos años los fanáticos de Star Wars no han dejado de vociferar sus opiniones sobre Snoke y otros aspectos de la nueva trilogía pero ¿qué opina Andy Serkis sobre el final de su personaje?

En una entrevista con el portal Gizmodo precisamente decidieron preguntarle eso y el actor respondió asegurando que inicialmente se sintió “devastado” al enterarse del destino de Snoke.

“Me sentí devastado cuando leí ese guión porque todo iba muy bien”, contó Serkis. “Yo estaba como; ‘Hombre, este personaje es un jefe. Me va a encantar interpretar... ‘¿¡qué !? ¿Me estás tomando el pelo, qué?’ Yo estaba como: ‘Está bien, ¿es una buena idea?’ Supuse que lo era. Estaba un poco mortificado, perdón por el juego de palabras“.

Pero aunque en primera instancia Serkis se habría sorprendido y decepcionado por el destino de Snoke, eventualmente el actor se habría conformado con el desenlace de su personaje.

“Todo estaba bien, creo. Me encantó interpretar a ese personaje y me encanta la escena del enfrentamiento entre Kylo Ren y Rey, así que fue genial”, sentenció Serkis.

A lo largo de las distintas entregas que dan forma a la franquicia de Star Wars, varios personajes han regresado tras sus aparentes muertes, por lo que no parece descabellado imaginar que, tal vez algún día, Snoke pueda regresar.