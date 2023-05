Arnold Schwarzenegger quiere que The Legend of Conan sea parecida a Los imperdonables

Ya han pasado varios años desde la última actualización sobre The Legend of Conan, el proyecto con el que Arnold Schwarzenegger regresaría como Conan el Bárbaro, pero al parecer el ex gobernador de California aún no se olvida de esa producción.

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter Schwarzenegger entregó una actualización sobre The Legend of Conan y aseguró que la película todavía no está en marcha por un entramado legal. No obstante, también remarcó que sigue interesado en ese proyecto y le gustaría que fuese similar a Los imperdonables (Unforgiven), la película de 1992 de Clint Eastwood.

“(The Legend of Conan) ha estado pendiente durante los últimos 10 años. (Fredrik) Malmberg posee los derechos. Se me acerca y me dice: ‘Oh, tengo un trato con Netflix’, y cuando le preguntamos a Netflix, no sabían nada al respecto. Es una de esas cosas locas. Espero que se dé cuenta. Creo que lo haces como ‘Los imperdonable’, donde juegas la edad. Hay un gran guión escrito por John Milius, y otros han escrito uno. La historia está ahí. Hay directores que quieren hacerlo. Pero él tiene los derechos, y hasta que venda los derechos de una o dos películas, o de la franquicia, no hay nada que puedas hacer al respecto”, comentó Schwarzenegger.

La idea de The Legend of Conan comenzó a circular en 2012, pero hasta ahora no hay avances concretos en el proyecto.