Crash Bandicoot 4: It’s About Time llegará a PS5, Xbox Series X, Switch y PC

El año pasado Activision lanzó Crash Bandicoot 4: It’s About Time, desarrollado por Toys for Bob para Xbox One y PlayStation 4. Ahora, para celebrar el aniversario 25 del personaje, llegará una nueva versión de esta secuela de la trilogía noventera original.

Según Businesswire, el juego estará disponible a partir del 12 de marzo para PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch. Adicionalmente, una edición para PC llegará mas adelante a través de Battle.net.

En las nuevas consolas de Sony y Microsoft, el juego contará con video en resolución 4K a 60 fps, además de tiempos de carga reducidos y audio optimizado en 3D. Junto con eso, los jugadores de PS5 tendrán nuevas funcionalidades gracias al control Dual Sense. Quienes ya tengan una copia del juego para PS4 y Xbox One podrán acceder a esta nueva actualización de forma gratuita.

El juego ya se encuentra en preventa para Nintendo Switch, mientras que la fecha de salida para la versión de PC será anunciada más adelante junto con otros detalles de la celebración de los 25 años de Crash.