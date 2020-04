El universo de Sons of Anarchy pudo haber sido compuesto por cuatro series diferentes

El creador de Sons of Anarchy, Kurt Sutter, abordó sus planes originales para el universo que se formó con la popular serie de pandillas motoqueras. El mismo que se abrió con el spin-off conocido como Mayans MC.

A través de su cuenta de Twitter, y abordando una pregunta que se le hizo en Facebook, el productor y guionista elaboró en los dos proyectos adicionales que tuvo en mente.

“Entre Sons of Anarchy y Mayans comprendí que la mitología de SOA involucraría a cuatro series: Sons of Anarchy, Mayans MC, First Nine y Sam Crow”, explicó.

First Nine es una precuela sobre la que Sutter se refirió en el pasado y que involucraría a unos jóvenes John Teller, Clay Morrow y el resto de los nueve integrantes originales de la pandilla SAMCRO.

Ahora explicó que la precuela involucraría a una serie limitada que estaría compuesta por 9 episodios. “Terminaría antes de que abordásemos la historia que creamos en los Hijos de la Anarquía”, explicó.

En tanto, Sam Crow sería la secuela que abordaría los destinos de Wendi, Nero, Abel y Thomas, siendo estos dos últimos los hijos de Jax Teller.

Claro que el productor también explica un detalle no menor: no puede abordar el estado actual de su relación con Fox, ya que el año pasado fue despedido de Mayans MC. “Por ahora no puedo comentar en la realidad de si esto puede ocurrir”, finalizó.