Estos son los perfiles en los cómics de los personajes que debutaron en el segundo episodio de The Falcon and the Winter Soldier

The Falcon and the Winter Soldier solo ha presentado dos episodios, sin embargo, la serie ya ha introducido varios personajes nuevos al MCU y es que aunque el foco de esta historia claramente está en Sam Wilson y Bucky Barnes, para explorar el mundo posterior al Blip la nueva producción de Marvel Studios ha recurrido a varios cómics de la denominada “Casa de las Ideas”.

En ese contexto, como The Falcon and the Winter Soldier todavía no pone todas sus cartas sobre la mesa, decidimos repasar la historia en los cómics de algunos personajes que debutaron en el segundo episodio. Todo para entender un poco más desde donde salieron y poder especular que rumbo podría tomar la serie con ellos.

Por supuesto, para hablar de esos personajes tenemos que entrar en el terreno de los spoilers de The Falcon and the Winter Soldier, así que no continúen leyendo si aún no están al día con la serie.

Lemar Hoskins

Mientras el primer episodio de The Falcon and the Winter Soldier nos presentó a John Walker, el segundo episodio de la serie introdujo a Lemar Hoskins, el compañero de este “Capitán América”.

En la serie, Hoskins (interpretado por Clé Bennett) se muestra como un amigo de Walker que trabaja junto a él en una dinámica que a todas luces busca emular a la relación entre Steve Rogers y Bucky Barnes. Pero hasta ahora The Falcon and the Winter Soldier no ha revelado muchos detalles sobre el pasado de Hoskins y solo sabemos que se hace llamar Battlestar.

En los cómics de Marvel, la historia de Hoskins también está estrechamente ligada a la trayectoria de John Walker e inicialmente este personaje debutó en las páginas de Captain America #323 como parte de los Bold Urban Commandos, un grupo apodado como The BUCkies y que básicamente se dedicaba a poyar a Walker cuando operaba como Super Patriot.

Pero eventualmente Walker fue escogido por el gobierno de Estados Unidos para asumir el papel de Capitán América y Hoskins lo siguió en esa misión tomando el papel de Bucky.

Sin embargo, Hoskins no duró mucho operando bajo ese nombre y en Captain America #341 cambió su traje e identidad para comenzar a operar como Battlestar. Todo debido a que, como el mismo Hoskins explicó, “Bucky” puede ser considerado como un insulto racista.

Hoskins es uno de los principales aliados de Walker ya que no solo luchó junto a él, sino que también se preocupó de cuidarlo después de las heridas que sufrió en su batalla con Flag-Smasher e incluso decidió retirarse temporalmente después de la “muerte” de John antes de proceder a indagar en lo que había pasado verdaderamente con su amigo.

Karli Morgenthau

Si buscan en los cómics de Marvel no encontrarán ninguna referencia específica a Karli Morgenthau y es que ese no es el nombre que este personaje tenía originalmente.

Karli Morgenthau (interpretada por Erin Kellyman), la líder de The Flag Smashers que aparece en el segundo episodio de The Falcon and the Winter Soldier, aparentemente es la versión del MCU de Karl Morgenthau, un personaje conocido como Flag-Smasher.

En las publicaciones de Marvel, Flag-Smasher debutó en las páginas de Captain America #312 donde el equipo creativo comandado por Mark Gruenwald y Paul Neary lo introdujo como el hijo de un banquero suizo que murió en el contexto de una protesta frente a la embajada de Latveria.

Inicialmente Morgenthau pretendía seguir los pasos de su padre y aprender de todas las culturas del mundo. Sin embargo, después de la muerte de su progenitor, este sujeto tomó otra misión y comenzó a operar como Flag-Smasher con la idea de unir al mundo atacando a los símbolos de su separación como las banderas y símbolos patrios.

Por supuesto, las acciones de Flag-Smasher eventualmente lo llevaron a una disputa con Steve Rogers pero aunque el Cap logró derrotarlo, Morgenthau eventualmente volvió a aparecer para enfrentarse con nada más ni nada menos que John Walker.

Por supuesto, en The Falcon and the Winter Soldier aún no se establece la historia completa de Karli Morgenthau. No obstante, hasta ahora está claro que la cruzada del grupo llamado The Flag Smashers tiene que ver con restaurar el orden mundial que se estableció en los cinco años entre el chasquido de Thanos y el chasquido de Hulk (el evento conocido como The Blip para los habitantes del MCU).

Isaiah Bradley

Una de las revelaciones más importantes del segundo capítulo de The Falcon and the Winter Soldier fue la introducción de Isaiah Bradley al MCU. Después de todo, ese personaje que se presentó en la serie limitada llamada Truth: Red, White & Black de 2003 no solo es el primer Capitán América negro, sino que también es el abuelo de Patriot de los Jóvenes Vengadores.

Isaiah es una figura bastante importante para el mito del Capitán América en los cómics y todo apunta a que también lo será en el MCU ya que su existencia y encarcelamiento representan una nueva arista para la leyenda del Capitán América.

Pero historia de Isaiah no es sencilla y aunque a grandes rasgos lo más importante es que el adquirió poderes de sobrehumanos a raíz de crueles experimentos en hombres afroamericanos, pueden conocer más detalles sobre su historia en este enlace.

Power Broker

Este personaje solo fue mencionado en los últimos minutos de “El Patriota”, el segundo capítulo de The Falcon and the Winter Soldier. Sin embargo, no es difícil especular que podría ser muy importante para el resto de la trama de la serie.

Después de todo, mientras aún no sabemos mucho sobre su contraparte del MCU, Power Broker es una figura llamativa en los cómics de Marvel.

Power Broker usualmente es el apodo de un sujeto que se llama Curtiss Jackson, quien se presentó operando para una organización conocida como “La Corporación” y su trabajo en ese lugar eventualmente lo llevó a entrar en conflicto con héroes como el Capitán América (Rogers) y Hulk.

Pero para los efectos de The Falcon and the Winter Soldier lo que más llama la atención sobre este personaje es que que eventualmente fundó una empresa llamada Power Broker Inc y que junto al Dr. Karl Malus también se dedicó entregarle superpoderes a diversas personas.

Como descubre Steve Rogers en Captain America#328, inicialmente el negocio de Jackson contemplaba a la creación de luchadores súper fuertes para ganar apuestas, pero bajo esa premisa John Walker también fue parte de sus experimentos.

A estas alturas se desconoce cómo entrará en juego Power Broker en la trama de The Falcon and the Winter Soldier, sin embargo, su mención e historia parecen elementos a considerar tomando en cuenta la presencia de Walker en este programa y que los integrantes de The Flag Smashers también cuentan con características sobrehumanas.

The Falcon and the Winter Soldier estrenará un nuevo episodio el próximo viernes en Disney Plus.