Una novela de Obi-Wan y Anakin en las Guerras Clon y una historia de Luke entre el Episodio 6 y 7 marcarán los nuevos libros de Star Wars

Si bien durante el último tiempo los libros de Star Wars han estado marcados por las historias ambientadas durante la época de la Alta República, durante el próximo año los fanáticos de la franquicia espacial podrán leer nuevos relatos situados en otros períodos de la saga espacial y protagonizados por varias figuras conocidas.

Concretamente durante esta semana el sitio web oficial de Star Wars anunció a cuatro nuevos libros que debutarán durante el próximo año e incluirán nuevas historias de figuras como Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, Lando Calrissian y Qui-Gon Jinn.

Pero ¿de qué tratarán estos libros? En primer lugar la novela titulada Padawan será escrita por Kiersten White y contará una historia enfocada en los primeros días de Obi-Wan como aprendiz de Qui-Gon Jinn.

“Obi-Wan Kenobi realmente quiere ser un buen padawan. Incluso el mejor padawan. Pero eso se siente cada vez más imposible con su nuevo maestro, Qui-Gon Jinn. Todos los amigos de Obi-Wan están entrenando para ser verdaderos Jedi, obteniendo experiencia en misiones, mientras él todavía está en Coruscant, practicando sus formas y sentado en contemplación silenciosa”, dice la descripción del libro. “Desde que el antiguo maestro de Qui-Gon, Dooku, dejó la Orden, parece que Qui-Gon ha estado demasiado ocupado tratando de conectarse con la Fuerza o discutiendo con el Consejo Jedi para entrenar adecuadamente a su Padawan”.

Y siguiendo con Obi-Wan el otro libro nuevo de Star Wars se remontará a la época de las Guerras Clon para mostrar más de la dinámica entre Anakin y Kenobi.

Así, bajo el título de Brotherhood este nuevo texto escrito por Mike Chen girará en torno a una historia en Cato Neimoidia y que también involucrara a Asajj Ventress.

“En medio del caos que se avecina, Anakin Skywalker asciende al rango de Caballero Jedi. A pesar del mandato de que Obi-Wan viaje solo, y la insistencia de su antiguo maestro de que escuche esta vez, la testaruda determinación de Anakin significa que nada puede evitar que arruine la fiesta y traiga consigo a un joven prometedor pero conflictivo”, dice la descripción.

“Aunque una vez fue padawan de Obi-Wan, Anakin ahora se encuentra en un pie de igualdad, pero incierto, con el hombre que lo crió. La fricción persistente entre ellos aumenta el peligro para todos los que los rodean. Los dos caballeros deben aprender una nueva forma de trabajar juntos, y deben aprender rápidamente para salvar a Cato Neimoidia y su gente del fuego de la guerra”, añade la presentación del libro. “Para superar la amenaza que enfrentan, deben crecer más allá del maestro y el aprendiz. Deben permanecer juntos como hermanos”.

Por otra parte, ya de lleno en el período posterior a la trilogía original, Lucasfilm también presentará un nuevo libro llamado Shadow of the Sith. Esta publicación será escrita por Adam Christopher y estará ambientada entre los eventos de Return of the Jedi y The Force Awakens.

En ese sentido, este libro no solo promete mostrar más de aquel período de la vida de Luke, sino que también quiere explorar algunas tramas que se tantearon en la nueva trilogía incluyendo al mundo de Exegol y la hija perdida de Lando Calrissian.

De hecho, la descripción de este libro adelanta que también pretende abordar la historia de Rey:

“El Maestro Jedi Luke Skywalker es perseguido por visiones del lado oscuro, prediciendo un siniestro secreto que crece en algún lugar de las profundidades del espacio, en un mundo muerto llamado Exegol. La perturbación en la Fuerza es innegable ... y los peores temores de Luke se confirman cuando su viejo amigo, Lando Calrissian, le informa sobre una nueva amenaza Sith.

Después de que le robaron a su hija de los brazos, Lando buscó en las estrellas cualquier rastro de su hija perdida. Pero cada nuevo rumor solo llevaba a callejones sin salida y esperanzas desvanecidas, hasta que se cruzó con Ochi de Bestoon, un asesino Sith encargado de secuestrar a una niña.

Los verdaderos motivos de Ochi permanecen ocultos para Luke y Lando. Porque en una luna de depósito de chatarra, un misterioso enviado del Sith Eternal ha legado una espada sagrada al asesino, prometiendo que le dará respuestas a las preguntas que lo han perseguido desde la caída del Imperio. A cambio, debe completar una misión final: regresar a Exegol con la llave del glorioso renacimiento de los Sith: la nieta del mismísimo Darth Sidious, Rey”.

Y como si eso no fuera suficiente, esta nueva tanda de libros cerrará con Stories of Jedi and Sith, una publicación de antología con diversos relatos sobre ambos lados de usuarios de la Fuerza.

Stories of Jedi and Sith será una publicación para lectores más pequeños, contará con ilustraciones de Jake Bartok y abordará a personajes como Luke Skywalker, Darth Vader, Asajj Ventress y Obi-Wan Kenobi de la mano de relatos a cargo de autores como Roseanne A. Brown, Sarwat Chadda ,Delilah S. Dawson, Tessa Gratton, Michael Kogge, Sam Maggs, Michael Moreci, Alex Segura, Vera Strange y Karen Strong.

Padawan será publicado en julio de 2022, Brotherhood debutará en mayo, Shadow of The Sith hará lo propio en junio, y Stories of Jedi and Sith también será lanzado en junio del próximo año.