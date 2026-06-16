La Chevrolet Silverado más poderosa de la historia: así es la nueva generación

Más potencia, mayor capacidad tecnológica y una propuesta más amplia para distintos tipos de usuarios son los pilares de la nueva Silverado 1500, la pickup más vendida de Chevrolet en Estados Unidos que tendrá su profunda evolución.

Una imagen más imponente y una mecánica completamente renovada marcan la actualización de un modelo que busca reforzar su posición en el competitivo segmento de las camionetas full size.

El principal protagonista es la nueva generación de motores V8 de 5.7 y 6.6 litros, desarrollados para mantener el legado de los Small Block de la marca. Estas mecánicas entregan más potencia y torque que sus predecesoras, convirtiendo a la Silverado en una de las pickups con motor V8 atmosférico más potentes de su categoría. La oferta se complementa con el conocido Duramax turbodiésel de 3.0 litros y una evolución del motor TurboMax de 2.7 litros, ahora asociado a una transmisión automática de 10 velocidades.

A nivel estético, la camioneta adopta una apariencia más robusta gracias a un frontal completamente rediseñado, nuevos grupos ópticos LED, pasos de rueda más marcados y detalles específicos para cada versión. La gama contempla siete configuraciones, incluyendo las orientadas al trabajo, el lujo y el uso todoterreno.

En el habitáculo destaca una experiencia completamente digital. Todas las versiones incorporan una pantalla central de 16,3 pulgadas y un cuadro de instrumentos digital de 12,2 pulgadas. Las variantes más equipadas añaden una pantalla exclusiva para el pasajero de 11,5 pulgadas, además de head-up display y espejo retrovisor digital.

La tecnología también apunta a facilitar el trabajo. Entre las novedades figuran una consola Multi-Flex configurable, cargador inalámbrico dual y el sistema Super Cruise con capacidad para remolque, una función de conducción manos libres exclusiva dentro del segmento.

La versión ZR2 se posiciona como la más extrema para el off-road, con neumáticos de 35 pulgadas, elevación de suspensión, bloqueos electrónicos delantero y trasero, además de amortiguadores Multimatic DSSV desarrollados para soportar condiciones de alta exigencia.

Por su parte, la edición ZR2 Bison añade protecciones inferiores reforzadas y componentes específicos para aventuras fuera del asfalto.

En el extremo opuesto, la High Country apuesta por el lujo con techo panorámico, terminaciones en madera auténtica, materiales premium y llantas de 22 pulgadas, consolidándose como la versión más sofisticada de la familia Silverado.

Con esta renovación, Chevrolet combina más de siete décadas de experiencia en motores V8 con un enfoque moderno centrado en conectividad, capacidad y versatilidad.