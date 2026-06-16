SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    La Chevrolet Silverado más poderosa de la historia: así es la nueva generación

    La clásica pickup estrena motores V8, un diseño más robusto, una cabina completamente digital y versiones especializadas para trabajo, lujo y conducción todoterreno.

     

    Más potencia, mayor capacidad tecnológica y una propuesta más amplia para distintos tipos de usuarios son los pilares de la nueva Silverado 1500, la pickup más vendida de Chevrolet en Estados Unidos que tendrá su profunda evolución.

    Una imagen más imponente y una mecánica completamente renovada marcan la actualización de un modelo que busca reforzar su posición en el competitivo segmento de las camionetas full size.

    El principal protagonista es la nueva generación de motores V8 de 5.7 y 6.6 litros, desarrollados para mantener el legado de los Small Block de la marca. Estas mecánicas entregan más potencia y torque que sus predecesoras, convirtiendo a la Silverado en una de las pickups con motor V8 atmosférico más potentes de su categoría. La oferta se complementa con el conocido Duramax turbodiésel de 3.0 litros y una evolución del motor TurboMax de 2.7 litros, ahora asociado a una transmisión automática de 10 velocidades.

    A nivel estético, la camioneta adopta una apariencia más robusta gracias a un frontal completamente rediseñado, nuevos grupos ópticos LED, pasos de rueda más marcados y detalles específicos para cada versión. La gama contempla siete configuraciones, incluyendo las orientadas al trabajo, el lujo y el uso todoterreno.

    En el habitáculo destaca una experiencia completamente digital. Todas las versiones incorporan una pantalla central de 16,3 pulgadas y un cuadro de instrumentos digital de 12,2 pulgadas. Las variantes más equipadas añaden una pantalla exclusiva para el pasajero de 11,5 pulgadas, además de head-up display y espejo retrovisor digital.

    La tecnología también apunta a facilitar el trabajo. Entre las novedades figuran una consola Multi-Flex configurable, cargador inalámbrico dual y el sistema Super Cruise con capacidad para remolque, una función de conducción manos libres exclusiva dentro del segmento.

    La versión ZR2 se posiciona como la más extrema para el off-road, con neumáticos de 35 pulgadas, elevación de suspensión, bloqueos electrónicos delantero y trasero, además de amortiguadores Multimatic DSSV desarrollados para soportar condiciones de alta exigencia.

    Por su parte, la edición ZR2 Bison añade protecciones inferiores reforzadas y componentes específicos para aventuras fuera del asfalto.

    En el extremo opuesto, la High Country apuesta por el lujo con techo panorámico, terminaciones en madera auténtica, materiales premium y llantas de 22 pulgadas, consolidándose como la versión más sofisticada de la familia Silverado.

    Con esta renovación, Chevrolet combina más de siete décadas de experiencia en motores V8 con un enfoque moderno centrado en conectividad, capacidad y versatilidad.

    Más sobre:NoticiasChevroletSilveradoPick-upCamionetasVehículos todoterreno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ante amenaza de AC contra Quiroz: Alvarado pide “rigor” y que no se actúe “como una revancha” por acusación contra Grau

    Gobernadores le piden a Kast frenar recortes presupuestarios y afirman que Quiroz se comprometió a futura reunión con ellos

    Defensa de Grau expone ante comisión revisora de AC y afirma que no hay “nada” que logre identificar una “regla jurídica”

    Son casos que llegan por redes sociales: Frente Amplio no tiene catastro de embargos del CAE a sueldos de menos de 3.5 millones

    Gobierno anuncia revisión completa a las pensiones de gracia otorgadas en el estallido social

    Colegio de Abogados bajo presión: las gestiones para activar un pronunciamiento contra el exconsejero Zaliasnik

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Por qué estar en la naturaleza nos hace sentir bien, según un reciente estudio

    Por qué estar en la naturaleza nos hace sentir bien, según un reciente estudio

    Servicios

    Comienzan las postulaciones al Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Comienzan las postulaciones al Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Dónde y a qué hora ver a Irak vs. Noruega en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Irak vs. Noruega en TV y streaming

    Rating del lunes 15 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 15 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Ante amenaza de AC contra Quiroz: Alvarado pide “rigor” y que no se actúe “como una revancha” por acusación contra Grau
    Chile

    Ante amenaza de AC contra Quiroz: Alvarado pide “rigor” y que no se actúe “como una revancha” por acusación contra Grau

    Gobernadores le piden a Kast frenar recortes presupuestarios y afirman que Quiroz se comprometió a futura reunión con ellos

    Defensa de Grau expone ante comisión revisora de AC y afirma que no hay “nada” que logre identificar una “regla jurídica”

    Rodrigo Vergara prevé en 1,5% el PIB de este año y cree que “el desafío estará en revertir las expectativas negativas”
    Negocios

    Rodrigo Vergara prevé en 1,5% el PIB de este año y cree que “el desafío estará en revertir las expectativas negativas”

    Marco Aurelio es el nuevo gerente general

    Superintendencia aplica histórica multa de casi $3.800 millones a inmobiliaria por elusión ambiental en proyecto de río Maullín

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta
    Tendencias

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia desde hoy, según el pronóstico

    El polémico festejo de Irán en el empate ante Nueva Zelanda
    El Deportivo

    El polémico festejo de Irán en el empate ante Nueva Zelanda

    El peor arranque en más de 50 años: las razones por las que Sudamérica no logra brillar en el inicio del Mundial 2026

    En vivo: la selección de Colombia intenta imponer sus términos contra la debutante Uzbekistán

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    El Spielberg de siempre triunfa con El Día de la Revelación: entre el éxito y el juicio de la crítica
    Cultura y entretención

    El Spielberg de siempre triunfa con El Día de la Revelación: entre el éxito y el juicio de la crítica

    Lera Abova, la estrella de One Piece, saluda a fans chilenos antes de su llegada a Comic Con 2026

    Dua Lipa cumple 30 y te dice exactamente qué libros leer en esta etapa

    Kelly Campa, experta en Medio Oriente: “Irán intenta asegurar el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz”
    Mundo

    Kelly Campa, experta en Medio Oriente: “Irán intenta asegurar el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz”

    Trump sopesa enviar el preacuerdo alcanzado con Irán al Congreso de Estados Unidos para su “revisión”

    Al menos cuatro muertos en nuevos ataques de Israel contra el sur de Líbano pese al acuerdo entre Estados Unidos e Irán

    El papel de la melatonina durante la menopausia
    Paula

    El papel de la melatonina durante la menopausia

    Totoy Zamudio, un hombre a colores

    Ser madre con trastorno bipolar