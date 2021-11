La renovación llega para el Changan CS35 Plus de motor turbo

Este martes Changan presentó en el país el nuevo SUV CS35 Plus, una notoria actualización visual que llega únicamente para el modelo impulsado por el motor turbo de 1.4 litros. El familiar chino cambia sustancialmente por fuera y por dentro, haciéndose un producto más atractivo y funcional, aunque contenido en un mismo envase que, por tanto, no altera las medidas, prestaciones ni los consumos. El nuevo Changan CS35 Plus 1.4 turbo tiene un precio de $ 14.090.000 en la versión Luxury y de $ 15.390.000 en la variante Elite.

Como informó la marca del Grupo Derco, este nuevo integrante reemplaza al CS35 Plus de motor turbo que la marca había añadido a su portafolio en marzo de 2020 (ver nota), y convivirá con la versión de motor aspirado que continuará siendo el acceso a la gama, que a su vez se había estrenado en 2019. Así, el CS35 Plus turbo 2022 repite las medidas de su antecesor, dadas por 4.325 mm de largo (2.600 mm de batalla), 1.825 mm de ancho y 1.660 mm de alto, con una capacidad de maletero que se extiende a los 403 litros.

Los cambios se perciben a primera instancia en la carrocería, donde existe un nuevo patrón en el frontal. La trompa está gobernada por una atrevida parrilla negra de tipo cascada en forma trapezoidal y que está subrayada en la parte baja por una línea roja que llega hasta la zonas laterales de las luces principales, aportando un look algo más sport. Las luces LED de circulación diurna ahora se acompañan también de una varilla lumínica que recorre todo el ancho frontal y que flanquea al logo de Changan.

Atrás, el nuevo SUV asiático copia los patrones de la cara principal, con una banda de luz roja que también ilumina en todo el recorrido del portalón de forma permanente. Según versión, el modelo lleva llantas bitono de 17 o 18 pulgadas.

Entre los elementos de serie del CS35 Plus de motorización turbo, están barras de techo, apertura de maletero y encendido de motor a distancia, espejos con calefacción y abatibles eléctricamente, luces de función follow me home, neblineros traseros, doble salida de escapes, antena tipo aleta de tiburón, techo solar, climatizador, alzavidrios auto down para conductor y pasajeros, tapiz de ecocuero, apoyabrazos delantero, volante en cuero de ajuste telescópico y pantalla táctil de 10″ (pero sin las funciones de Android Auto ni CarPlay). Se añade en la versión más equipada cargador por inducción, butaca del conductor de regulación eléctrica, seis parlantes (de serie son cuatro) y cluster digital de 7″.

En seguridad se integran desde la base (o sea, desde el corte Luxury) cuatro airbags, controles de estabilidad y de tracción, monitoreo de subinflado, frenos de disco en las cuatro ruedas (ventilados adelante y sólidos atrás), cámara y sensores traseros. El CS35 Plus Elite suma dos bolsas de aire de cortina, control crucero adaptativo, cámara de grabación delantera y cámara de 360º y sistema de alarma de colisión frontal con frenado de emergencia.

Así es el saliente CS35 Plus de motor turbo. Los modelos con bloque aspirado conservarán esta estética.

Bajo el capó no hay cambios. Se mantiene el motor 1.4 litros turbo BlueCore de 155 Hp y 255 Nm (de norma Euro 5) que utiliza bencina de 95 octanos. El bloque se liga a una caja automática de siete marchas, con la que homologa un consumo mixto de 13,4 km/l.

Con la llegada del renovado integrante, en la marca apuntaron a fortalecer su quinto lugar de participación en los SUV, que hoy ostenta gracias a un 5,2% de market share. Asimismo, ambas unidades contarán con un bono de de descuento por concepto de lanzamiento de $ 300 mil.

Respecto del gran talón de Aquiles de esta versión -la carencia de CarPlay y Android Auto- en la marca señalaron que están trabajando en la materia para comenzar a ofrecer la funcionalidad a partir del segundo trimestre de 2022.