Se revela el interior del nuevo Mercedes-Benz Clase E

Mercedes-Benz E-Klasse | 2023: Individualisierbares UI-Design: klassisch oder sportlich. ( Displayinhalt kann von Serienstand abweichen. Die Funktionen auf dem Beifahrer-Display sind teilweise zum Marktstart der E-Klasse noch nicht verfügbar und dann abhängig vom jeweiligen Fahrzeugmodell, der individuellen Konfiguration und dem jeweiligen Markt. ) // Mercedes-Benz E-Class | 2023: Customizable UI design: classic or sporty. ( Display content may differ from series status. Some of the functions on the passenger display are not yet available at the market launch of the E-Class and then depend on the respective vehicle model, the individual configuration and the respective market. )