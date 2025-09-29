SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Aumentan a cuatro los muertos por el tiroteo en una iglesia de Michigan, Estados Unidos

El sospechoso embistió su vehículo contra el templo mientras había cientos de personas en misa y utilizó gasolina para prenderle fuego.

Por 
Europa Press
Imagen referencial. BALTIMORE POLICE VIA X

Las autoridades estadounidenses han elevado a cuatro el número de víctimas mortales en el ataque de este domingo por la mañana en una iglesia de Grand Blanc, a las afueras de la ciudad de Flint, en el estado norteamericano de Michigan.

Así lo ha confirmado durante una rueda de prensa el jefe del Departamento de Policía de Grand Blanc, William Renye, después de que hayan encontrado “dos cadáveres más” dentro del templo, al que el sospechoso prendió fuego tras el tiroteo.

Estos dos cuerpos se suman así a los dos fallecidos por herida de bala a manos del tirador, un hombre de 40 años del barrio de Burton, en Flint, identificado como Thomas Jacob Sanford, quien ha muerto tras recibir una herida mortal durante un tiroteo con agentes de la Policía de Grand Blanc.

El sospechoso -un veterano de la guerra de Irak de 2003, según ha confirmado la Armada estadounidense a la cadena de televisión CNN- embistió su vehículo contra el templo mientras había cientos de personas en misa y utilizó gasolina para prenderle fuego después, ha indicado un agente de la Oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) de Detroit.

La Policía Federal (FBI) ha confirmado que está investigando este ataque que ha dejado asimismo al menos ocho heridos, como un “acto de violencia selectiva”.

La iglesia ha sufrido un incendio de importantes proporciones, según las imágenes transmitidas por las cadenas de televisión estadounidenses.

Más sobre:Estados UnidosMichiganTiroteoIglesia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Alza en ventas o búsqueda de proyectos: las razones de las empresas con la mayor caja del país

¿Qué provocará un cambio de sentimiento?

Encuesta: La mitad de la población en Chile suele andar sin dinero en efectivo y el 70% cree que se dejará de usar

El delito de moda entre delincuentes jóvenes: las explicaciones tras el aumento de turbazos en la Región Metropolitana

Unicef cifra en $ 595 mil el costo promedio mensual para criar a un hijo en Chile

AFP Capital recurre a tribunales para anular sanción por incumplimientos en seguro de invalidez, mientras Provida y Modelo pagan multa

Lo más leído

1.
Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

2.
Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

3.
Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

4.
La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

La efusiva celebración del Presidente Boric junto a su hija tras la victoria de Chile en el Mundial Sub-20

5.
Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Qué es la parálisis del sueño, el trastorno que padece Ester Expósito

Qué es la parálisis del sueño, el trastorno que padece Ester Expósito

Servicios

Temblor hoy, lunes 29 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 29 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Dónde y a qué hora ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile por TV y streaming

El delito de moda entre delincuentes jóvenes: las explicaciones tras el aumento de turbazos en la Región Metropolitana
Chile

El delito de moda entre delincuentes jóvenes: las explicaciones tras el aumento de turbazos en la Región Metropolitana

Unicef cifra en $ 595 mil el costo promedio mensual para criar a un hijo en Chile

Patricio Bernedo, miembro del Plan de Búsqueda: “Abrirse a dar beneficios a militares creo que es parte de la conversación”

Primer beneficio de la reforma previsional: alza de la PGU llegó a 391 mil adultos mayores en septiembre
Negocios

Primer beneficio de la reforma previsional: alza de la PGU llegó a 391 mil adultos mayores en septiembre

Propuesta de ajuste fiscal: Briones acusa a Kast de decir “algo completamente falso” y lo emplaza a detallar recorte de US$ 6.000 millones

Grau apunta a “responsabilidad social y fiscal” en Presupuesto 2026 y anuncia proyecto de reforma al empleo público

¿A qué saben los insectos? La comida sostenible y cargada de proteínas que está ganando popularidad en los restaurantes
Tendencias

¿A qué saben los insectos? La comida sostenible y cargada de proteínas que está ganando popularidad en los restaurantes

Qué es la “psicosis por IA” y cómo el uso excesivo de chatbots podría dañar tu salud mental, según investigaciones

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

El notable ascenso de los Cóndores en el ranking mundial tras vencer a Samoa y clasificar a Australia 2027
El Deportivo

El notable ascenso de los Cóndores en el ranking mundial tras vencer a Samoa y clasificar a Australia 2027

Con la mira en Los Ángeles 2028: la historia de Andree Buc, la gran promesa del triatlón chileno

En la UC detallan los momentos de angustia tras el desplome de Patricio Toledo: “Nos asustamos al ver que no reaccionaba”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Director de Papá x Dos: “Benjamín Vicuña te da una gran caja de herramientas en comedia y en drama”
Cultura y entretención

Director de Papá x Dos: “Benjamín Vicuña te da una gran caja de herramientas en comedia y en drama”

Ha ocurrido un milagro: un relato de Jaime Bayly

Michael Mauney y sus imágenes inéditas de 1971: “Chile era un tema hermoso para fotografiar”

Kellogg confirma que Trump autorizó a Ucrania ataques de largo alcance contra Rusia
Mundo

Kellogg confirma que Trump autorizó a Ucrania ataques de largo alcance contra Rusia

Rusia defiende que los arsenales de Reino Unido y Francia estén en las conversaciones sobre desarme nuclear

José Ormachea, senador electo de Bolivia: “Para Tuto Quiroga es una prioridad el restablecimiento de las relaciones con Chile”

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición