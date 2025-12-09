VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    El Kremlin tacha de “absoluta estupidez” las acusaciones sobre que Rusia prepara un ataque contra la OTAN

    El portavoz de la presidencia rusa, además recalcó que Putin no tiene intención de “restaurar” la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

    Por 
    Europa Press

    El Kremlin ha tildado este martes de “absoluta estupidez” las acusaciones sobre que Rusia prepara un ataque contra la OTAN, en medio de las tensiones derivadas de la invasión rusa de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

    “En cuanto a la preparación de un ataque contra la OTAN, eso es una absoluta estupidez. Una vez más, insto a todos a escuchar la fuente original: nuestro presidente Putin”, ha afirmado el portavoz de la presidencia rusa, Dimitri Peskov, durante una rueda de prensa en Moscú.

    Asimismo, ha recalcado que Putin no tiene intención de “restaurar” la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), dado que “es imposible”, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

    “Lo ha dicho en muchas ocasiones. Hablar de ello es poco respetuoso hacia nuestros socios, nuestros aliados en la Comunidad de Estados Independientes (CIS)”, ha sostenido, antes de criticar las últimas declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz, sobre la voluntad del presidente ruso de volver a poner en pie la URSS.

    Más sobre:RusiaOTANVladimir PutinUcrania

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bolsonaro tendrá su propia película biográfica protagonizada por Jim Caviezel

    Ministro Elizalde por bots que difundieron fake news: “Lo que le pasó a Evelyn Matthei fue muy injusto”

    Kaiser defiende que Kast “no es malo debatiendo” y afirma que tiene “una pequeña desventaja de género” frente a Jara

    Tribunal condena a presidio perpetuo a autor de femicidio en Estación Central

    Jefe de campaña de Kast y flanco abierto por el diputado Meza: “En el plan de gobierno no hay ningún tipo de indulto”

    Premio Nobel de la Paz: Retrasan conferencia de prensa de María Corina Machado en Oslo

    Lo más leído

    1.
    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    2.
    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    3.
    “Evelyn Matthei fue abandonada”: el encontrón entre las derechas a menos de una semana del balotaje

    “Evelyn Matthei fue abandonada”: el encontrón entre las derechas a menos de una semana del balotaje

    4.
    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    5.
    Habla el ex gerente general de la corredora del caso Factop: “Perdí mi casa, perdí todo mi patrimonio”

    Habla el ex gerente general de la corredora del caso Factop: “Perdí mi casa, perdí todo mi patrimonio”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    Temblor hoy, martes 9 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 9 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    SHOA descarta tsunami en Chile tras sismo percibido frente a costa japonesa

    SHOA descarta tsunami en Chile tras sismo percibido frente a costa japonesa

    DMC emite aviso meteorológico para ocho regiones de Chile por probabilidad de tormentas eléctricas en algunos sectores

    DMC emite aviso meteorológico para ocho regiones de Chile por probabilidad de tormentas eléctricas en algunos sectores

    Ministro Elizalde por bots que difundieron fake news: “Lo que le pasó a Evelyn Matthei fue muy injusto”
    Chile

    Ministro Elizalde por bots que difundieron fake news: “Lo que le pasó a Evelyn Matthei fue muy injusto”

    Kaiser defiende que Kast “no es malo debatiendo” y afirma que tiene “una pequeña desventaja de género” frente a Jara

    Tribunal condena a presidio perpetuo a autor de femicidio en Estación Central

    Futuro dueño de Sky Airline y matriz de Gol y Avianca trabaja en una posible apertura en bolsa en Wall Street
    Negocios

    Futuro dueño de Sky Airline y matriz de Gol y Avianca trabaja en una posible apertura en bolsa en Wall Street

    Pablo Antolín, experto en pensiones de la Ocde: “El gran tema del próximo año (en Chile) va a ser cómo se van a implementar los fondos generacionales”

    Elías de la Cruz, de Contempora: “La siniestralidad en transporte de mercadería ha aumentado fuerte por el robo de contenedores”

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago
    Tendencias

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Por qué la OMS rechazó la petición de Bolivia y Colombia de sacar la hoja de coca de la lista de sustancias peligrosas

    IND reagenda recital en el Parque Estadio Nacional por final del Mundial Sub 21 de hockey tras las protestas de las Diablas
    El Deportivo

    IND reagenda recital en el Parque Estadio Nacional por final del Mundial Sub 21 de hockey tras las protestas de las Diablas

    Lucas Cepeda asume el año de crisis en Colo Colo: “Estuvimos al debe y somos todos responsables”

    Cristobal Campos vuelve a la carga contra Azul Azul: “No he recibido ninguna ayuda de Universidad de Chile”

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort
    Finde

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”
    Cultura y entretención

    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”

    Adam Sandler revela su gusto por un disco clásico de Hole

    ¿Lograrán los niños Wara Wara despertar al gigante?  Los espectáculos de calle se tomarán las calles de Santiago y de otras ciudades de Chile

    Bolsonaro tendrá su propia película biográfica protagonizada por Jim Caviezel
    Mundo

    Bolsonaro tendrá su propia película biográfica protagonizada por Jim Caviezel

    Premio Nobel de la Paz: Retrasan conferencia de prensa de María Corina Machado en Oslo

    El Kremlin tacha de “absoluta estupidez” las acusaciones sobre que Rusia prepara un ataque contra la OTAN

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile