El líder supremo de Irán asegura que “no busca la guerra”, pero advierte que “no renunciará a sus derechos”

El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, afirmó este jueves que su país “no busca la guerra”, aunque aseguró que “no renunciará a sus derechos”, cuando están a punto de realizarse las conversaciones entre su país con Estados Unidos para poner fin al conflicto armado desatado hace más de un mes.

Así lo manifestó el ayatolá en un discurso que fue difundido por la cadena estatal IRIB, y agencias de noticias iraníes como Tasnim, donde recordó la muerte de su padre y predecesor en el cargo, Alí Jamenei, en la primera jornada de los bombardeos de EE.UU. e Israel sobre su territorio, el pasado 28 de febrero.

En ese sentido, el ahora líder supremo aseguró que Irán está decidido a “vengar” la muerte del difunto ayatolá y a las otras víctimas mortales provocadas por la ofensiva, que ascienden a más de 3.000, según indicaron este mismo jueves las autoridades locales.

Our dear nation will keep alive in its heart and soul the firm determination to avenge the pure blood of its martyred Leader and all the martyrs of the Second and Third Imposed Wars and will continuously pursue the realization of this. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) April 9, 2026

Jamenei aseguró además que, pese a los daños sufridos, las Fuerzas Armadas iraníes han “convertido la guerra en una victoria” y destacó que “ha quedado claro que Irán es una gran potencia y que la arrogancia está en declive” .

En el comunicado, leído por un conductor de TV, el líder supremo también invitó a sus connacionales a “seguir” manifestándose en las calles, a pesar de que durante este fin de semana Washington y Teherán se sentarán a la mesa de negociaciones en Pakistán.

De la misma forma, el líder iraní indicó que llevará la gestión del estrecho de Ormuz “a una nueva fase”, sin dar más detalles, tras el anuncio de una tregua de doce días que incluye este paso clave para el comercio mundial.