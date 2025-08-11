SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

“El mal todo lo destruye”: Expresidente Álvaro Uribe lamenta muerte de precandidato colombiano

"Que la lucha de Miguel (Uribe Turbay) sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”, dijo el exmandatario tras el deceso del senador y precandidato presidencial de su partido, el Centro Democrático.

Fernando FuentesPor 
Fernando Fuentes
El expresidente Álvaro Uribe habla durante una conferencia de prensa en la sede del partido Centro Democrático en Bogotá, el 29 de junio de 2022. Foto: Archivo Lina Gasca

El expresidente de Colombia (2002-2010), Álvaro Uribe Vélez, se pronunció este lunes sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial de su partido, el Centro Democrático, quien falleció está madrugada en la Fundación Santa Fe de Bogotá luego de permanecer dos meses en estado crítico por un atentado ocurrido el pasado 7 de junio.

“El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”, dijo el expresidente desde sus redes sociales.

Uribe Turbay era la renovación de su partido político, se alzó con casi 200.000 votos en las elecciones al Senado en el 2022, encabezó la lista al Congreso en esa oportunidad y en el 2025 su popularidad venía en alza. Él se había convertido en el precandidato presidencial mejor posicionado en las encuestas de opinión.

Por eso, Uribe Vélez y el Centro Democrático insisten en que se mató a la esperanza, señaló la revista Semana.

“¡Qué dolor tan grande! Colombia está de luto. La violencia que nos carcome arrebató a Miguel Uribe Turbay, un hombre cuyo legado de servicio y amor por Colombia nos inspira a todos. Su lucha por la vida fue una prueba para nosotros, y su partida nos deja un vacío imposible de llenar”, expresó el Centro Democrático, su casa política.

Con la muerte de Miguel Uribe, el Centro Democrático seguirá adelante con su carrera por la presidencia en las elecciones de 2026, con cuatro candidatos y dos grandes golpes: el fallecimiento del senador y la condena en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno a testigos y fraude procesal, delitos por los cuales recibió una pena de 12 años de prisión domiciliaria.

Más sobre:Miguel UribeColombiaÁlvaro UribeAtentadoCentro DemocráticoMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Calor y posible lluvia: el inestable pronóstico para Santiago esta semana

Galilea sobre acuerdo parlamentario de Chile Vamos y Demócratas: “Esperamos que esto quede resuelto hoy día”

Quién era Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial de Colombia que murió dos meses después de un atentado

Delincuentes roban cerca de 15 vehículos de automotora en Cerrillos

Ministra Williams por reapertura parcial de El Teniente: “Vamos a ser bien enfáticos, la seguridad está por sobre la producción”

Buk anuncia la compra de Bemmbo y se mete en el negocio financiero

Lo más leído

1.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

2.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

3.
Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

4.
Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

5.
Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

Servicios

Temblor hoy, lunes 11 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 11 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Declaran alerta temprana preventiva para Los Ríos: se esperan entre 40 y 70 mm de precipitaciones e isoterma cero alta

Declaran alerta temprana preventiva para Los Ríos: se esperan entre 40 y 70 mm de precipitaciones e isoterma cero alta

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo por TV y streaming

Galilea sobre acuerdo parlamentario de Chile Vamos y Demócratas: “Esperamos que esto quede resuelto hoy día”
Chile

Galilea sobre acuerdo parlamentario de Chile Vamos y Demócratas: “Esperamos que esto quede resuelto hoy día”

Delincuentes roban cerca de 15 vehículos de automotora en Cerrillos

Ministra Williams por reapertura parcial de El Teniente: “Vamos a ser bien enfáticos, la seguridad está por sobre la producción”

Buk anuncia la compra de Bemmbo y se mete en el negocio financiero
Negocios

Buk anuncia la compra de Bemmbo y se mete en el negocio financiero

Fuerte alza del bitcoin lo ubica cerca de nuevos máximos históricos

Barómetro Unab: se frena la recuperación de la economía en julio tras dos meses positivos

Calor y posible lluvia: el inestable pronóstico para Santiago esta semana
Tendencias

Calor y posible lluvia: el inestable pronóstico para Santiago esta semana

Quién era Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial de Colombia que murió dos meses después de un atentado

Qué se sabe del ataque de Israel que generó la muerte de cinco periodistas de Al Jazeera

“Sentía que era el siguiente paso”: Joaquín Montecinos saca la voz tras el frustrado paso a Colo Colo
El Deportivo

“Sentía que era el siguiente paso”: Joaquín Montecinos saca la voz tras el frustrado paso a Colo Colo

“Está diseñada para durar hasta 10 años”: así es la moderna cancha sintética que la UC estrenará en el Claro Arena

“Es una instancia única en Chile”: Valdivia se alista para un histórico Ironman de distancia completa en 2026

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Confusiones y certezas
Cultura y entretención

Confusiones y certezas

Arte, éxito y tragedia: los vertiginosos años de Matta en Nueva York

Las calles de San Francisco: un relato de Jaime Bayly

“El mal todo lo destruye”: Expresidente Álvaro Uribe lamenta muerte de precandidato colombiano
Mundo

“El mal todo lo destruye”: Expresidente Álvaro Uribe lamenta muerte de precandidato colombiano

Jefe de la diplomacia de EE.UU. “exige justicia” tras muerte de Miguel Uribe en Colombia

Muere el senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe, tras atentado en junio pasado

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?