“El mal todo lo destruye”: Expresidente Álvaro Uribe lamenta muerte de precandidato colombiano

El expresidente Álvaro Uribe habla durante una conferencia de prensa en la sede del partido Centro Democrático en Bogotá, el 29 de junio de 2022. Foto: Archivo

El expresidente de Colombia (2002-2010), Álvaro Uribe Vélez, se pronunció este lunes sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial de su partido, el Centro Democrático, quien falleció está madrugada en la Fundación Santa Fe de Bogotá luego de permanecer dos meses en estado crítico por un atentado ocurrido el pasado 7 de junio.

“El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”, dijo el expresidente desde sus redes sociales.

Uribe Turbay era la renovación de su partido político, se alzó con casi 200.000 votos en las elecciones al Senado en el 2022, encabezó la lista al Congreso en esa oportunidad y en el 2025 su popularidad venía en alza. Él se había convertido en el precandidato presidencial mejor posicionado en las encuestas de opinión.

Por eso, Uribe Vélez y el Centro Democrático insisten en que se mató a la esperanza, señaló la revista Semana.

“¡Qué dolor tan grande! Colombia está de luto. La violencia que nos carcome arrebató a Miguel Uribe Turbay, un hombre cuyo legado de servicio y amor por Colombia nos inspira a todos. Su lucha por la vida fue una prueba para nosotros, y su partida nos deja un vacío imposible de llenar”, expresó el Centro Democrático, su casa política.

Con la muerte de Miguel Uribe, el Centro Democrático seguirá adelante con su carrera por la presidencia en las elecciones de 2026, con cuatro candidatos y dos grandes golpes: el fallecimiento del senador y la condena en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno a testigos y fraude procesal, delitos por los cuales recibió una pena de 12 años de prisión domiciliaria.