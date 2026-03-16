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    Irán amenaza con ataques a los “centros logísticos y de servicio” del portaaviones de Estados Unidos ‘USS Gerald Ford’

    “La presencia del portaaviones ‘USS Gerald Ford’ en el mar Rojo es considerada una amenaza para Irán”, apuntaron desde las Fuerzas Armadas de Irán.

    Por 
    Europa Press
    Foto: archivo.

    Las Fuerzas Armadas de Irán han advertido este lunes de que todos los “centros logísticos y de servicio” que apoyan las operaciones del portaaeronaves estadounidense ‘USS Gerald Ford’ suponen “objetivos”, en medio de las operaciones del buque en la zona para apoyar la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

    “La presencia del portaaviones ‘USS Gerald Ford’ en el mar Rojo es considerada una amenaza para Irán”, ha subrayado Ebrahim Zolfaqari, el portavoz del mando Jatam al Anbiya, el mando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes.

    Así, ha destacado que “por ello, los centros logísticos y de servicio de la citada flota en el mar Rojo son considerados objetivos para las Fuerzas Armadas de Irán”, según ha informado la agencia iraní de noticias Tasnim.

    Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Watch in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

    La ofensiva fue lanzada en medio de un nuevo proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.

    Más sobre:IránEstados UnidosPortaaviones

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