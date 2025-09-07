Israel destruye otro gran edificio en Ciudad de Gaza

El Ejército israelí destruyó este domingo otro gran edificio de viviendas en la Ciudad de Gaza, el tercero en tan solo tres días, poco después de que su población fuera instada a desplazarse hacia una zona “humanitaria” ante el inminente inicio de una operación terrestre de ocupación.

El coronel Avichay Adraee, portavoz en lengua árabe del ejército israelí, hizo un llamado a través de las redes sociales a los habitantes de la zona a evacuar y dirigirse a un área donde, según estimaciones de la ONU, ya se concentran cerca de un millón de personas.

🎯 STRUCK: A high-rise building that was being used by the Hamas terrorist organization in the area of Gaza City.



Hamas terrorists installed intelligence gathering equipment and positioned observation posts in the building in order to monitor the location of IDF troops in the… pic.twitter.com/hCH1wtRT2I — Israel Defense Forces (@IDF) September 7, 2025

“Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron un rascacielos utilizado por la organización terrorista Hamas en la zona de la Ciudad de Gaza”, detalló en un comunicado el Ejército de Israel, sin acreditar la acusación, como consigna DW.

Según el mismo texto, Hamas había colocado “numerosos explosivos” con la intención de dañar a las tropas cerca del edificio bombardeado, que fue identificado como la torre Ruya y que, como se ve en imágenes compartidas por X, se habría derrumbado tras escucharse explosiones.

Este ataque se suma así a la destrucción este sábado, por parte de Israel de la torre Susi, después de lanzar panfletos advirtiendo a los habitantes de Gaza que huyeran al sur. El viernes, en tanto, derribaron la torre Mushtaha, en el barrio de Rimal, después de explotar sus cimientos.

Después de esto, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, escribió en la red social X “Seguimos” y compartió un video que muestra un edificio de unos 15 pisos desplomándose en medio de una gran nube de polvo.

El Ejército israelí había advertido hace unos días que atacaría “infraestructuras terroristas” en Ciudad de Gaza, en particular los grandes edificios de viviendas, ya que acusa a Hamas de utilizarlos para sus operaciones, algo que el movimiento palestino considera “mentiras descaradas”.