SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Israel destruye otro gran edificio en Ciudad de Gaza

Desde el pasado viernes el ejército israelí está derribando los edificios más altos de la principal urbe de la Franja de Gaza, afirmando que estos son usados por Hamas para sus operaciones.

Por 
Lya Rosen

El Ejército israelí destruyó este domingo otro gran edificio de viviendas en la Ciudad de Gaza, el tercero en tan solo tres días, poco después de que su población fuera instada a desplazarse hacia una zona “humanitaria” ante el inminente inicio de una operación terrestre de ocupación.

El coronel Avichay Adraee, portavoz en lengua árabe del ejército israelí, hizo un llamado a través de las redes sociales a los habitantes de la zona a evacuar y dirigirse a un área donde, según estimaciones de la ONU, ya se concentran cerca de un millón de personas.

“Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron un rascacielos utilizado por la organización terrorista Hamas en la zona de la Ciudad de Gaza”, detalló en un comunicado el Ejército de Israel, sin acreditar la acusación, como consigna DW.

Según el mismo texto, Hamas había colocado “numerosos explosivos” con la intención de dañar a las tropas cerca del edificio bombardeado, que fue identificado como la torre Ruya y que, como se ve en imágenes compartidas por X, se habría derrumbado tras escucharse explosiones.

Este ataque se suma así a la destrucción este sábado, por parte de Israel de la torre Susi, después de lanzar panfletos advirtiendo a los habitantes de Gaza que huyeran al sur. El viernes, en tanto, derribaron la torre Mushtaha, en el barrio de Rimal, después de explotar sus cimientos.

Después de esto, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, escribió en la red social X “Seguimos” y compartió un video que muestra un edificio de unos 15 pisos desplomándose en medio de una gran nube de polvo.

El Ejército israelí había advertido hace unos días que atacaría “infraestructuras terroristas” en Ciudad de Gaza, en particular los grandes edificios de viviendas, ya que acusa a Hamas de utilizarlos para sus operaciones, algo que el movimiento palestino considera “mentiras descaradas”.

Más sobre:GazaedificiodestrucciónEjército israelíevacuaciónHamas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Disturbios durante romería al Cementerio General dejan 57 detenidos, 11 de ellos adolescentes

DMC anuncia vientos que podrían alcanzar rachas de 100km/h: seis regiones del país se verán afectadas

Registran incendio de cinco casas en La Pintana: hay una víctima fatal

Parisi compromete mayor financiamiento a centros de rehabilitación de alcoholismo vinculados al mundo evangélico y cristiano

Alertan por tres focos de incendio en el Biobío: dos puntos estaban dentro de empresa Arauco

Unión Europea condena ataque con drones de Rusia que dañó sede de gobierno de Ucrania

Lo más leído

1.
Tras el cambio al horario de verano: revisa qué hora es oficialmente en Chile

Tras el cambio al horario de verano: revisa qué hora es oficialmente en Chile

2.
“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

“Ha llamado hasta al contralor”: Fiscalía revela gestiones de Orrego para “acelerar indebidamente” convenio con ProCultura

3.
Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

Cientos de trabajadores detenidos en una fábrica de Hyundai en EE.UU. tras una redada de inmigración

4.
Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

Todos contra Rincón: DC y oficialismo impugnan candidatura ante el Tricel y pone en riesgo su tercer periodo como senadora del Maule

5.
Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Eclipse lunar de este fin de semana: ¿Se podrá ver en Chile la llamada Luna de Sangre?

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Servicios

DMC emite alerta meteorológica para la ciudad de Antofagasta por el desarrollo de tormentas eléctricas durante este domingo

DMC emite alerta meteorológica para la ciudad de Antofagasta por el desarrollo de tormentas eléctricas durante este domingo

Adiós al invierno: ¿Cuándo empieza oficialmente la primavera?

Adiós al invierno: ¿Cuándo empieza oficialmente la primavera?

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Disturbios durante romería al Cementerio General dejan 57 detenidos, 11 de ellos adolescentes
Chile

Disturbios durante romería al Cementerio General dejan 57 detenidos, 11 de ellos adolescentes

DMC anuncia vientos que podrían alcanzar rachas de 100km/h: seis regiones del país se verán afectadas

Registran incendio de cinco casas en La Pintana: hay una víctima fatal

Jefe económico de Jara reafirma que no habrá reforma tributaria en eventual gobierno y se abre a ingreso mensual de $750.000
Negocios

Jefe económico de Jara reafirma que no habrá reforma tributaria en eventual gobierno y se abre a ingreso mensual de $750.000

Empresa a cargo de la producción de harina Pan en Chile comenzó retiro de lote afectado con fumonisina

Abogados de Chile y EE.UU., interrogatorios y millones de dólares: la investigación de SQM por instrucción de la SEC

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología
Tendencias

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Koychi, la cadena de comida coreana, inauguró su local más grande en Chile: ¿dónde queda?

La tenebrosa historia de la Isla de las Muñecas en México, donde Lady Gaga grabó su video con Tim Burton

Carlos Alcaraz vuelve a conquistar Nueva York: el español vence a Sinner, gana el US Open y recupera el N°1 del mundo
El Deportivo

Carlos Alcaraz vuelve a conquistar Nueva York: el español vence a Sinner, gana el US Open y recupera el N°1 del mundo

Rumbo al Mundial 2026: España aplasta a Turquía y Alemania se recupera de un tropiezo estrepitoso en las Eliminatorias

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Uruguay por las Eliminatorias

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores
Finde

Panorama para este 5 y 6 de septiembre: Expo “La Cava Jumbo” da el vamos en Santiago con más de 40 expositores

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Pablo Chill-E debuta con éxito en el show Red Bull Symphonic del teatro Corpartes
Cultura y entretención

Pablo Chill-E debuta con éxito en el show Red Bull Symphonic del teatro Corpartes

El regreso a Chile de Katy Perry: una cátedra de pop en vivo

De excesos y cautelas

Unión Europea condena ataque con drones de Rusia que dañó sede de gobierno de Ucrania
Mundo

Unión Europea condena ataque con drones de Rusia que dañó sede de gobierno de Ucrania

Trump reitera a Hamas que libere a los rehenes: “Esta es mi última advertencia, no habrá otra”

Trump afirma estar listo para una segunda fase de sanciones a Rusia tras ataque aéreo a Ucrania

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer
Paula

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”

Pobreza y niñez: Una ventana de oportunidades perdidas