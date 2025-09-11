La Eurocámara condena la “catástrofe humanitaria” en Gaza y apoya suspender el acuerdo comercial con Israel

Decenas de eurodiputados visten de rojo en solidaridad con las víctimas de la ofensiva israelí contra Gaza durante el debate sobre el Estado de la Unión en el pleno del Parlamento Europeo de septiembre de 2025. Foto. Europa Press

El pleno del Parlamento Europeo ha adoptado este jueves una resolución en la que condena la “catástrofe humanitaria” en la Franja de Gaza, responsabiliza directamente a Israel de “bloquear” la entrega de ayuda humanitaria y respalda la propuesta de la Comisión Europea de suspender parcialmente el acuerdo de asociación comercial con Israel, que también requiere del apoyo de los Veintisiete.

La resolución, aprobada por 305 votos a favor, 151 en contra y 122 abstenciones, exige un “alto el fuego inmediato”, la entrega de ayuda humanitaria, exige la liberación de todos los rehenes israelíes retenidos por Hamas y defiende la solución de dos Estados para garantizar una paz duradera en la región.

La Eurocámara también insta a la Comisión Europea y a los Estados miembro a suspender el pilar comercial del acuerdo de asociación entre la UE e Israel y a bloquear todas las transferencias de armas a Israel.

De igual modo, apoya plenamente las sanciones europeas contra los colonos y activistas israelíes violentos en Cisjordania y Jerusalén Este ocupados e insta a penalizar también a los ministros israelíes Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir.

Asimismo, solicita que se restablezca en su totalidad el mandato y la financiación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente (UNRWA) y expresa su firme apoyo al Tribunal Penal Internacional (TPI) y sus órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant por supuestos crímenes de guerra.

Los eurodiputados han condenado también “los bárbaros crímenes perpetrados por Hamas contra Israel” y han pedido sanciones concretas contra la organización terrorista. Al mismo tiempo, insisten en su compromiso con la seguridad de Israel y su “derecho intransferible de invocar la legítima defensa” respetando plenamente el Derecho internacional, ya que Israel sigue siendo un socio estratégico de la UE en la lucha contra el terrorismo regional.

No obstante, la resolución hace hincapié en que el derecho de Israel a defenderse no puede justificar una acción militar indiscriminada en Gaza y expresa preocupación por las continuas operaciones militares en la Franja, que han provocado un “sufrimiento insoportable” para la población civil, al tiempo que denuncia el uso por parte de Hamas de la población como escudo humano.