SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

La Eurocámara condena la “catástrofe humanitaria” en Gaza y apoya suspender el acuerdo comercial con Israel

La resolución, aprobada por 305 votos a favor, 151 en contra y 122 abstenciones, exige un “alto el fuego inmediato”, la entrega de ayuda humanitaria, exige la liberación de todos los rehenes israelíes retenidos por Hamas y defiende la solución de dos Estados para garantizar una paz duradera en la región.

Por 
Europa Press
Decenas de eurodiputados visten de rojo en solidaridad con las víctimas de la ofensiva israelí contra Gaza durante el debate sobre el Estado de la Unión en el pleno del Parlamento Europeo de septiembre de 2025. Foto. Europa Press Philippe BUISSIN

El pleno del Parlamento Europeo ha adoptado este jueves una resolución en la que condena la “catástrofe humanitaria” en la Franja de Gaza, responsabiliza directamente a Israel de “bloquear” la entrega de ayuda humanitaria y respalda la propuesta de la Comisión Europea de suspender parcialmente el acuerdo de asociación comercial con Israel, que también requiere del apoyo de los Veintisiete.

La resolución, aprobada por 305 votos a favor, 151 en contra y 122 abstenciones, exige un “alto el fuego inmediato”, la entrega de ayuda humanitaria, exige la liberación de todos los rehenes israelíes retenidos por Hamas y defiende la solución de dos Estados para garantizar una paz duradera en la región.

La Eurocámara también insta a la Comisión Europea y a los Estados miembro a suspender el pilar comercial del acuerdo de asociación entre la UE e Israel y a bloquear todas las transferencias de armas a Israel.

De igual modo, apoya plenamente las sanciones europeas contra los colonos y activistas israelíes violentos en Cisjordania y Jerusalén Este ocupados e insta a penalizar también a los ministros israelíes Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir.

Asimismo, solicita que se restablezca en su totalidad el mandato y la financiación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente (UNRWA) y expresa su firme apoyo al Tribunal Penal Internacional (TPI) y sus órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant por supuestos crímenes de guerra.

Los eurodiputados han condenado también “los bárbaros crímenes perpetrados por Hamas contra Israel” y han pedido sanciones concretas contra la organización terrorista. Al mismo tiempo, insisten en su compromiso con la seguridad de Israel y su “derecho intransferible de invocar la legítima defensa” respetando plenamente el Derecho internacional, ya que Israel sigue siendo un socio estratégico de la UE en la lucha contra el terrorismo regional.

No obstante, la resolución hace hincapié en que el derecho de Israel a defenderse no puede justificar una acción militar indiscriminada en Gaza y expresa preocupación por las continuas operaciones militares en la Franja, que han provocado un “sufrimiento insoportable” para la población civil, al tiempo que denuncia el uso por parte de Hamas de la población como escudo humano.

Más sobre:Guerra Medior OrienteGazaEurocámaraParlamento EuropeoIsraelcatástrofe humanitariaacuerdo comercialUESmotrichBen GvirNetanyahuGallantHamasMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Faltas al “fair play”, el round Jara/ME-O y la sorpresa de Kast: los episodios que dejó el debate presidencial

Mayne-Nicholls la sorpresa y Matthei la ganadora: zoom a un debate que cumplió, a ojos de analistas

Cómo el asesinato de Charlie Kirk revive la preocupación por la creciente violencia política en Estados Unidos

Emmy 2025: cuáles son las grandes batallas de la premiación de este domingo (y las opciones de triunfo de Pedro Pascal)

Parlamentarios oficialistas apuntan sus dardos contra Kast tras debate: “Quedó como el señor sin pantalones”

Quiñenco triplicó sus ganancias en el primer semestre

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

3.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

4.
Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

5.
Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas

Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias

Orrego refuerza su numeroso equipo de abogados y arremete para trasladar Procultura desde Antofagasta a Santiago
Chile

Orrego refuerza su numeroso equipo de abogados y arremete para trasladar Procultura desde Antofagasta a Santiago

Faltas al “fair play”, el round Jara/ME-O y la sorpresa de Kast: los episodios que dejó el debate presidencial

Mayne-Nicholls la sorpresa y Matthei la ganadora: zoom a un debate que cumplió, a ojos de analistas

Quiñenco triplicó sus ganancias en el primer semestre
Negocios

Quiñenco triplicó sus ganancias en el primer semestre

Recaudación por contribuciones sube 6% en primer semestre: Puente Alto y Maipú las más favorecidas por Fondo Común Municipal

OPA por Cementos Bío Bío alcanza un 90% y la peruana Yura concreta su salida

¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino
Tendencias

¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Reuniones en España y un piso cada vez menor: ANFP busca comprador para los derechos de TV de la Roja para Mundial 2030
El Deportivo

Reuniones en España y un piso cada vez menor: ANFP busca comprador para los derechos de TV de la Roja para Mundial 2030

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis

La guerra continúa: los marcados bandos que desnuda la polémica por la programación de la Supercopa entre Colo Colo y la U

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Emmy 2025: cuáles son las grandes batallas de la premiación de este domingo (y las opciones de triunfo de Pedro Pascal)
Cultura y entretención

Emmy 2025: cuáles son las grandes batallas de la premiación de este domingo (y las opciones de triunfo de Pedro Pascal)

Paul McCartney sale al rescate de Wings, la banda que lo salvó de la depresión post Beatles

El “Sátiro” en llamas: Kidd Voodoo no para y anuncia su octavo Movistar Arena

Cómo el asesinato de Charlie Kirk revive la preocupación por la creciente violencia política en Estados Unidos
Mundo

Cómo el asesinato de Charlie Kirk revive la preocupación por la creciente violencia política en Estados Unidos

Hamas remarca que el bombardeo israelí contra Qatar es “un ataque a todo el proceso de negociación”

Localizan el arma utilizada en el asesinato de Charlie Kirk, pero el tirador sigue prófugo

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté
Paula

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad