VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Nasralla denuncia fraude electoral en Honduras tras una nueva interrupción en el escrutinio

    Su rival Nasry Asfura logró en las últimas horas volver a ponerse por delante en el conteo de las elecciones presidenciales.

    Por 
    Europa Press
    Imagen del 22 de noviembre de 2025 de simpatizantes del candidato a la Presidencia de Honduras por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, asistiendo a su cierre de campaña, en Tegucigalpa. Foto: Xinhua/Rafael Ochoa [e]RAFAEL OCHOA

    El candidato a la Presidencia de Honduras Salvador Nasralla ha denunciado este jueves fraude electoral en el reñido conteo que se viene dando estos días tras las agitadas elecciones de este domingo, y que ahora le colocan con apenas 9.000 votos por detrás del aspirante del Partido Nacional, Nasry Asfura.

    Nasralla ha contado este jueves que a las 03:24 de la madrugada, hora local, “se apagó la pantalla y un algoritmo cambió los datos” y los 1.081.000 de votos que eran suyos pasaron a Asfura, y los 1.073.000 de su rival le fueron dados a él.

    “Deben investigar a la empresa colombiana que está metida en estos cambios, ASD, de la cual son socios el ex gerente de EEH (Empresa Energía Honduras) Germán Martell y el candidato al Parlacen (Parlamento Centroamericano) del Partido Nacional Walter Castellanos”, ha escrito en su cuenta de X.

    Horas antes, el candidato del Partido Liberal ha acudido a la citada red social para denunciar que sus rivales estarían “inflando” los resultados en los departamentos de Olancho, Lempira y Francisco Morazán, pero se ha mostrado convencido de que retomaría de nuevo la ventaja.

    En la víspera, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras denunció una interrupción sin autorización en el escrutinio por parte de la empresa responsable, ASD. La interrupción se produjo a las 17.56 horas (hora local), cuando volvió a activarse, las papeletas contabilizadas han ascendido hasta el 80,1%.

    Según la última actualización, con poco más del 80% de las actas procesadas, apenas 10.000 votos separan a los dos candidatos. Asfura cuenta con el 40,08% de los votos, frente al 39,71% de Nasralla.

    Más sobre:HonduraseleccionesNasrallaAsfuraescrutinioCNEMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gendarmería interpone denuncia y abre sumario tras presunta agresión de dirigente sindical a tres funcionarias de la institución

    Bocanboca: snacks artesanales para tus aperitivos

    Tienda de productos gourmet del sector gastronómico Coquinaria abre nuevamente tras cerrar sus puertas en 2023

    España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda abandonan Eurovisión tras la decisión de mantener a Israel en el concurso

    Reajuste del sector público: Trabajadores piden al gobierno conocer propuesta salarial antes de las elecciones presidenciales

    SQM vuelve a los mercados con emisión de bonos por más de US$400 millones

    Lo más leído

    1.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    2.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    3.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    4.
    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    5.
    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    Anuncian Peaje a luca en la Ruta 68 previo al fin de semana largo: revisa los horarios

    Anuncian Peaje a luca en la Ruta 68 previo al fin de semana largo: revisa los horarios

    Cierre de la Ruta 68 por peregrinación a Lo Vásquez: revisa los días y horarios

    Cierre de la Ruta 68 por peregrinación a Lo Vásquez: revisa los días y horarios

    Cómo funcionará el comercio el fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre

    Cómo funcionará el comercio el fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre

    Gendarmería interpone denuncia y abre sumario tras presunta agresión de dirigente sindical a tres funcionarias de la institución
    Chile

    Gendarmería interpone denuncia y abre sumario tras presunta agresión de dirigente sindical a tres funcionarias de la institución

    Kast se defiende de las críticas a su participación en debate y lanza dardo a Boric por su gestión en seguridad

    Ministerios, servicios y universidades comprometen 175 acciones en Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos 2026–2029

    Tienda de productos gourmet del sector gastronómico Coquinaria abre nuevamente tras cerrar sus puertas en 2023
    Negocios

    Tienda de productos gourmet del sector gastronómico Coquinaria abre nuevamente tras cerrar sus puertas en 2023

    Reajuste del sector público: Trabajadores piden al gobierno conocer propuesta salarial antes de las elecciones presidenciales

    SQM vuelve a los mercados con emisión de bonos por más de US$400 millones

    Estos son los memes de 2025, según Google
    Tendencias

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump

    Qué significa que OpenAI, creador de ChatGPT, haya declarado “código rojo”

    Deportes Concepción bate su propia marca: la millonaria recaudación que obtuvieron los lilas en el duelo ante Cobreloa
    El Deportivo

    Deportes Concepción bate su propia marca: la millonaria recaudación que obtuvieron los lilas en el duelo ante Cobreloa

    Mantienen los castigos: el TAS rechaza la apelación de Colo Colo por los incidentes ante Fortaleza en la Copa Libertadores

    Marcelo Díaz busca la continuidad de Gustavo Álvarez en la U para 2026: “Tendrán que hablar el club y el profe”

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif
    Finde

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    ¿Cuáles fueron los libros más buscados en Chile durante 2025?
    Cultura y entretención

    ¿Cuáles fueron los libros más buscados en Chile durante 2025?

    “Podría marcar un antes y un después”: ¿Qué esperar del nuevo tour de Rosalía que llega a Chile?

    Show de Bad Bunny sufre cambios en su configuración en el Estadio Nacional: puedes verlos aquí

    España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda abandonan Eurovisión tras la decisión de mantener a Israel en el concurso
    Mundo

    España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda abandonan Eurovisión tras la decisión de mantener a Israel en el concurso

    Nasralla denuncia fraude electoral en Honduras tras una nueva interrupción en el escrutinio

    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Hablemos de amor: mi decisión de ser madre sola