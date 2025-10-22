SUSCRÍBETE
Mundo

Netanyahu descarta tras reunirse con Vance que Estados Unidos “controle” Israel: “Eso es una bazofia”

Netanyahu ha asegurado que “tienen valores y objetivos comunes” a pesar de los “desacuerdos sobre algunas cuestiones”.

Por 
Europa Press
Foto: Archivo POOL

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha descartado este miércoles que Estados Unidos “controle” Israel y ha asegurado que este tipo de ideas son una “bazofia”, tras reunirse con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que se encuentra de visita en el país.

“Quiero decirlo muy claramente: una semana dicen que Israel controla Estados Unidos. A la semana siguiente, dicen que es Estados Unidos el que controla Israel. Esto es una bazofia”, ha aclarado, al tiempo que ha resaltado que lo que ambos países comparten es “una alianza”.

En este sentido, ha asegurado que las partes “tienen valores y objetivos comunes” a pesar de los “desacuerdos sobre algunas cuestiones”. “En su totalidad, tengo que decir que durante el último año hemos llegado a acuerdos, no solo en relación con los objetivos que están por venir sino sobre cómo lograrlos”, ha sostenido.

Asimismo, ha asegurado que Israel ha logrado “poner el cuchillo en el cuello a Hamas” y “aislarlo en el seno del mundo musulmán y árabe”. Es por ello que ha dado las gracias al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a su equipo, por una acción “brillante”.

Por su parte, Vance ha destacado que las partes tienen por delante la “ardua tarea” de lograr el desarme del grupo armado palestino y la “reconstrucción de Gaza”, al tiempo que ha recalcado el “papel positivo que pueden tener tanto Israel como los aliados del Golfo” en la región.

“Eso no significa que no tengamos intereses aquí ni que nos dé igual lo que pase, pero vemos esto como una oportunidad para construir los ‘Acuerdos de Abraham’ y creo que el acuerdo de Gaza es una pieza crucial para desbloquear estos acuerdos”, ha afirmado, antes de matizar que incidir en la importancia de lograr una “estructura para la alianza en Oriente Próximo, una cuestión que va en los mejores intereses de Estados Unidos y de Israel”.

En este sentido, ha asegurado que “el plan de paz está en marcha, sobre una infraestructura que no existía hace una semana”. “Esto va a requerir mucho trabajo. Estamos en el camino de hacer algo que nunca se ha hecho, (...) y si se hace bien, puede ser un modelo de acuerdo de paz en todas partes”, ha zanjado.

Más sobre:IsraelEstados UnidosBenjamin NetanyahuGazaHamas

