Nicaragua libera al menos a 20 presos políticos que expresaron apoyo a la captura de Maduro

En estos últimos días, organizaciones de derechos humanos en Nicaragua como Monitoreo Azul y Blanco denunciaron que en ese país ha habido más de 60 detenciones arbitrarias, tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Esta tarde, según del medio El País se conoció de la liberación de al menos 20 personas, y de acuerdo con información recabada por la Agencia EFE, al menos siete de estos serían opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Las últimas detenciones se han registrado desde la semana pasada en al menos ocho departamentos del país, a personas que se les acusaba de estar celebrando la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Estos hechos fueron denunciados también por la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua, institución que a través de sus redes sociales señaló que “más de 60 personas siguen injustamente detenidas o desaparecidas, entre ellas pastores, trabajadores religiosos, enfermos y ancianos. ¡La paz solo es posible con libertad!“.