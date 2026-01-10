Ucrania afirma haber atacado base petrolera en Rusia y objetivos militares en territorios ocupados

El Estado Mayor General de Ucrania aseguró este sábado 10 de enero que las Fuerzas Armadas ucranianas llevaron a cabo una serie de ataques contra infraestructura estratégica en la Federación Rusa y en territorios ucranianos bajo ocupación rusa, como parte de las acciones destinadas a debilitar las capacidades ofensivas de Moscú.

Según informó el organismo militar en un comunicado, durante la noche del 10 de enero unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron la base petrolera Zhutóvskaya, ubicada en la región rusa de Volgogrado. De acuerdo con el Estado Mayor, esta instalación participa en el suministro de combustible a las fuerzas de ocupación rusas. “El objetivo fue alcanzado”, señaló la declaración oficial.

Además, Ucrania afirmó haber golpeado varios objetivos militares en zonas ocupadas. En la región sureña de Zaporiyia, controlada por Rusia, fue alcanzado un almacén de drones perteneciente a una unidad de la 19ª División Motorizada de Fusileros rusa. Asimismo, se informó del ataque a un punto de mando y control de drones en la zona de Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk.

En paralelo, Kiev manifestó su expectativa de que los países occidentales mantengan su compromiso con las garantías de seguridad ofrecidas a Ucrania, pese a la reciente escalada militar por parte de Rusia. Esto, luego de que Moscú lanzara un misil balístico hipersónico Oréshnik contra la región de Leópolis , en el oeste del país, una zona que limita con territorio de la Unión Europea y la OTAN.

Hasta este sábado, los detalles sobre el impacto del misil en Leópolis seguían siendo limitados. No obstante, expertos ucranianos indicaron que el ataque habría provocado solo daños menores en un objetivo que no ha sido identificado públicamente.

Analistas sostienen que el lanzamiento del misil tuvo como objetivo enviar una señal directa a los socios occidentales de Ucrania, en el contexto de las discusiones sostenidas esta semana en la Cumbre de la Coalición de los Voluntarios en París.

En ese encuentro se abordó la eventual preparación de una fuerza multinacional de paz que podría desplegarse en Ucrania una vez que se alcance un alto el fuego, escenario que Rusia buscaría disuadir mediante demostraciones de fuerza.