SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Interpol Santiago advierte sobre accionar de delincuentes chilenos tras detención de adulto mayor en Brasil

    Según el comisario de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Santiago, Daniel Morales, la unidad mantiene contacto con 194 países para judicializar la información de los detenidos.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Interpol Santiago advierte sobre accionar de delincuentes chilenos tras detención de adulto mayor en Brasil

    La reciente captura de un ciudadano chileno de 66 años en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en São Paulo, advirtió a la Policía de Investigaciones (PDI) sobre el fenómeno de chilenos que cometen delitos en el extranjero.

    El sujeto, que ya acumulaba 12 detenciones previas en el mismo recinto y otras tres en el aeropuerto de Congonhas, fue sorprendido nuevamente hurtando equipaje de pasajeros el pasado jueves 16 de abril.

    Según informes policiales desde Brasil, el detenido utilizaba una táctica de manipulación al ser interceptado en la que simulaba agresiones físicas para luego denunciar supuestas torturas y así invalidar el procedimiento legal.

    Es por esto que la Policía Civil brasileña confirmó que solicitará formalmente su extradición.

    Balance de la Interpol Santiago

    Sobre el fenómeno de chilenos que cometen delitos en el extranjero, el comisario de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Santiago, Daniel Morales, detalló que el comportamiento de estos sujetos varía dependiendo de su situación legal en Chile.

    Según precisó Morales, quienes tienen órdenes de aprehensión vigentes suelen escapar por pasos no habilitados hacia países limítrofes, donde obtienen identidades falsas o utilizan documentación verdadera de otras nacionalidades, como la argentina o la brasileña.

    Lo más comunes son los delitos contra la propiedad, como el robo en lugar habitado y el “carterismo” en metros de ciudades como Roma, París y Londres. Sin embargo, en Sudamérica, Argentina, Ecuador y Brasil, se observa el robo a cajeros automáticos.

    Según Morales, Interpol Santiago mantiene contacto con 194 países a través de mensajería oficial para judicializar la información de los detenidos.

    “Los chilenos detenidos en el extranjero e investigados están llegando incluso al área de análisis de Interpol para poder prestar colaboración en su etapa previa a la detención para luego ser judicializado mediante la información que se presta a través del I-247 que es la mensajería oficial que mantiene Interpol”, detalló.

    En tanto, la PDI cuenta con agregados policiales en Estados Unidos, España y casi toda Sudamérica, quienes actúan como brazo operativo para identificar a estos sujetos mediante el trabajo conjunto con laboratorios de criminalística.

    Lee también:

    Más sobre:ChileBrasilInterpol SantiagoPDISao Paulo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Delincuente queda en riesgo vital tras robo frustrado en domicilio de Maipú

    Hombre muere en subcomisaría de Peñalolén tras ser detenido por Carabineros

    Trump acusa a Irán de violar el alto al fuego y amenaza con destruir infraestructura clave

    Javier Macaya: “La oposición tiene que decidir si va a estar en la receta del crecimiento o en la receta del bloqueo y la pobreza”

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    El edulcorante común que podría dañar el cerebro, según un reciente estudio

    Lo más leído

    1.
    Irán revisa propuesta de EE.UU., pero advierte que no hará concesiones en negociación nuclear

    Irán revisa propuesta de EE.UU., pero advierte que no hará concesiones en negociación nuclear

    2.
    Presidente de España respalda que la ONU sea liderada por una mujer en medio de candidatura de Bachelet

    Presidente de España respalda que la ONU sea liderada por una mujer en medio de candidatura de Bachelet

    3.
    Japón afirma que Corea del Norte lanzó presuntos misiles balísticos hacia el este

    Japón afirma que Corea del Norte lanzó presuntos misiles balísticos hacia el este

    4.
    Trump acusa a Irán de violar el alto al fuego y amenaza con destruir infraestructura clave

    Trump acusa a Irán de violar el alto al fuego y amenaza con destruir infraestructura clave

    5.
    Trump arremete contra España y cuestiona su economía tras negativa a apoyar guerra con Irán

    Trump arremete contra España y cuestiona su economía tras negativa a apoyar guerra con Irán

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Arsenal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Arsenal en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 19 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 19 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Everton vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Everton vs. Liverpool en TV y streaming

    Delincuente queda en riesgo vital tras robo frustrado en domicilio de Maipú
    Chile

    Delincuente queda en riesgo vital tras robo frustrado en domicilio de Maipú

    Hombre muere en subcomisaría de Peñalolén tras ser detenido por Carabineros

    Javier Macaya: “La oposición tiene que decidir si va a estar en la receta del crecimiento o en la receta del bloqueo y la pobreza”

    El biministro Daniel Mas encargó a Picton la venta de su participación en Norte Sur
    Negocios

    El biministro Daniel Mas encargó a Picton la venta de su participación en Norte Sur

    Rodrigo Valdés (FMI) y alzas de bencinas: “El Reino Unido hizo políticas parecidas a las de Chile y están alineadas con las recomendaciones que hemos propuesto”

    La ministra Ximena Lincolao explica en sus palabras cómo logró su “sueño americano”

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer
    Tendencias

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    El edulcorante común que podría dañar el cerebro, según un reciente estudio

    Qué es la creatina, sus beneficios y por qué hay que tomarla con cuidado

    Técnico de la Roja Sub 17 revela las medidas disciplinarias que ayudaron a clasificar al Mundial
    El Deportivo

    Técnico de la Roja Sub 17 revela las medidas disciplinarias que ayudaron a clasificar al Mundial

    Sergio Elías, timonel del tenis chileno: “Estamos estudiando un terreno en Los Dominicos para instalarnos y construir 16 canchas”

    Los grandes definen su futuro: cómo se mueven las testeras de Colo Colo, la U y la UC en un abril decisivo

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto
    Tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    Claudio Bravo: la travesía para traer de vuelta a Chile los cuadros robados del maestro del hiperrealismo
    Cultura y entretención

    Claudio Bravo: la travesía para traer de vuelta a Chile los cuadros robados del maestro del hiperrealismo

    Desiertos: viaje al Big Bang de La Ley

    Los Bunkers cierran su gira más ambiciosa y abren un descanso en su carrera

    Interpol Santiago advierte sobre accionar de delincuentes chilenos tras detención de adulto mayor en Brasil
    Mundo

    Interpol Santiago advierte sobre accionar de delincuentes chilenos tras detención de adulto mayor en Brasil

    Trump acusa a Irán de violar el alto al fuego y amenaza con destruir infraestructura clave

    Jefe negociador de Irán ve “muy lejos” un acuerdo final con Estados Unidos

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas
    Paula

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito

    El club de los reparadores