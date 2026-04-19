Interpol Santiago advierte sobre accionar de delincuentes chilenos tras detención de adulto mayor en Brasil

La reciente captura de un ciudadano chileno de 66 años en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en São Paulo, advirtió a la Policía de Investigaciones (PDI) sobre el fenómeno de chilenos que cometen delitos en el extranjero.

El sujeto, que ya acumulaba 12 detenciones previas en el mismo recinto y otras tres en el aeropuerto de Congonhas, fue sorprendido nuevamente hurtando equipaje de pasajeros el pasado jueves 16 de abril.

Según informes policiales desde Brasil, el detenido utilizaba una táctica de manipulación al ser interceptado en la que simulaba agresiones físicas para luego denunciar supuestas torturas y así invalidar el procedimiento legal.

Es por esto que la Policía Civil brasileña confirmó que solicitará formalmente su extradición.

Balance de la Interpol Santiago

Sobre el fenómeno de chilenos que cometen delitos en el extranjero, el comisario de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Santiago, Daniel Morales, detalló que el comportamiento de estos sujetos varía dependiendo de su situación legal en Chile.

Según precisó Morales, quienes tienen órdenes de aprehensión vigentes suelen escapar por pasos no habilitados hacia países limítrofes, donde obtienen identidades falsas o utilizan documentación verdadera de otras nacionalidades, como la argentina o la brasileña.

Lo más comunes son los delitos contra la propiedad, como el robo en lugar habitado y el “carterismo” en metros de ciudades como Roma, París y Londres. Sin embargo, en Sudamérica, Argentina, Ecuador y Brasil, se observa el robo a cajeros automáticos.

Según Morales, Interpol Santiago mantiene contacto con 194 países a través de mensajería oficial para judicializar la información de los detenidos.

“Los chilenos detenidos en el extranjero e investigados están llegando incluso al área de análisis de Interpol para poder prestar colaboración en su etapa previa a la detención para luego ser judicializado mediante la información que se presta a través del I-247 que es la mensajería oficial que mantiene Interpol”, detalló.