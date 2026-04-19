Dónde y a qué hora ver a River Plate vs. Boca Juniors por el Superclásico argentino. Foto referencial de archivo

Este fin de semana marca un nuevo hito para el fútbol argentino, con el siguiente Superclásico que enfrenta a River Plate y Boca Juniors.

Los dos principales clubes trasandinos llegan en buen momento en la Liga Profesional del Fútbol y se miden en el marco de la Fecha 15 del Torneo de Apertura.

Cuándo juega River Plate vs. Boca Juniors

El partido de River Plate contra Boca Junior es este domingo 19 de abril, a las 16:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Más Monumental de Buenos Aires para este compromiso, por lo que el siguiente superclásico los enfrentará en La Bombonera.

Dónde ver a River Plate vs. Boca Juniors

El partido de River Plate contra Boca Junior se transmite en el canal ESPN Premium .

Además, la cobertura online del superclásico argentino se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.