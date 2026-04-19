En vivo: Manchester City y Arsenal se enfrentan en un partido clave para la definición de la Premier League

Minuto a minuto

Manchester City 1-1 Arsenal

Actualiza el relato

Final del primer tiempo

45+1′. Manchester City y Arsenal están igualando.

Gol del Arsenal

18′. Havertz aprovechó las dudas de Donnarumma e igualó el encuentro. El alemán presionó alto y marcó tras un despeje del italiano. Igualdad en Etihad.

Gol del Manchester City

16′. Rayan Cherki recibe al borde del área, elude a dos rivales y anota un golazo para adelantar a los Citizens.

Hay nerviosismo

6′. Dos errores en la salida, uno de cada lado, marcan el inicio del encuentro. Cualquier error puede definir la Premier League y los jugadores lo saben.

Palo del City

4′. Gran jugada colectiva de los Citizens. Tras varios rebotes, un remate de Cherki impacta en Gabriel y se estrella en el vertical. Raya se encuentra con el balón para la tranquilidad Gunner.

Inicia el partido

1′. Arranca el encuentro. Manchester City y Arsenal se miden en Etihad.

La oncena de Arteta

El equipo de Guardiola

Así sale el equipo ante Arsenal 🚨 pic.twitter.com/PRnjUM6aMj — Manchester City (@ManCityES) April 19, 2026

Un duelo clave

El Arsenal llega como líder del certamen, pero con dudas tras pasar por una deslucida fase de la temporada. Es puntero con 70 unidades, seis más que el Manchester City.

No obstante, los Citizens tienen un partido menos, por lo que un triunfo les permitiría depender de sí mismos para ser campeones. En ese caso, la Premier League se podría definir por diferencia de goles.

Inicia la transmisión

Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el duelo entre el Manchester City y Arsenal.

Citizens y Gunners se enfrentan en un partido que podría definir la Premier League.