En vivo: Manchester City y Arsenal se enfrentan en un partido clave para la definición de la Premier League
El equipo dirigido por Pep Guardiola recibe al de Mikel Arteta en Etihad, en un duelo que podría definir el certamen inglés.
Minuto a minuto
Manchester City 1-1 Arsenal
Final del primer tiempo
45+1′. Manchester City y Arsenal están igualando.
Gol del Arsenal
18′. Havertz aprovechó las dudas de Donnarumma e igualó el encuentro. El alemán presionó alto y marcó tras un despeje del italiano. Igualdad en Etihad.
Gol del Manchester City
16′. Rayan Cherki recibe al borde del área, elude a dos rivales y anota un golazo para adelantar a los Citizens.
Hay nerviosismo
6′. Dos errores en la salida, uno de cada lado, marcan el inicio del encuentro. Cualquier error puede definir la Premier League y los jugadores lo saben.
Palo del City
4′. Gran jugada colectiva de los Citizens. Tras varios rebotes, un remate de Cherki impacta en Gabriel y se estrella en el vertical. Raya se encuentra con el balón para la tranquilidad Gunner.
Inicia el partido
1′. Arranca el encuentro. Manchester City y Arsenal se miden en Etihad.
La oncena de Arteta
El equipo de Guardiola
Un duelo clave
El Arsenal llega como líder del certamen, pero con dudas tras pasar por una deslucida fase de la temporada. Es puntero con 70 unidades, seis más que el Manchester City.
No obstante, los Citizens tienen un partido menos, por lo que un triunfo les permitiría depender de sí mismos para ser campeones. En ese caso, la Premier League se podría definir por diferencia de goles.
Inicia la transmisión
Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el duelo entre el Manchester City y Arsenal.
Citizens y Gunners se enfrentan en un partido que podría definir la Premier League.
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