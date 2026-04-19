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    Criteria: aprobación de Kast alcanza el 37% tras anotar leve alza y su desaprobación se mantiene en un 49%

    En la medición del 19 de abril, un 59 % de los encuestados dijo estar en desacuerdo con que el Mandatario utilice La Moneda para reuniones sociales.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Criteria: aprobación de Kast alcanza el 37% tras anotar leve alza y su desaprobación se mantiene en un 49% MARIO TELLEZ

    La encuesta Criteria reportó que la aprobación del Presidente José Antonio Kast registró una leve alza en un escenario marcado por el anuncio de los principales lineamientos del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico.

    Según los resultados más recientes de la encuesta Criteria, la aprobación del Mandatario alcanzó un 37%, lo que constituye un alza de un punto respecto a la medición anterior.

    En cambio, la desaprobación se mantiene sin variaciones, situándose en 49%.

    En tanto, un 14% de los encuestados declara no saber o no responder.

    Criteria: aprobación de Kast alcanza el 37% tras anotar leve alza y su desaprobación se mantiene en un 49%

    Evaluación de la situación de emergencia

    En relación con la situación de emergencia -retórica instalada por el gobierno- por cuarta semana consecutiva disminuye la proporción de personas que considera correcto el rumbo adoptado por el Ejecutivo para enfrentarla. Un 46% evalúa que el enfoque para enfrentarla es incorrecto, dos puntos más respecto a la medición anterior.

    Almuerzo en La Moneda

    Sobre el almuerzo realizado por el Presidente José Antonio Kast en La Moneda junto a sus excompañeros de universidad, un 88% de los encuestados señaló enterarse de aquella instancia.

    Una 59% señaló estar en desacuerdo con que el Presidente utilice las dependencias de La Moneda y a sus funcionarios para realizar reuniones sociales. Solo un 21% se manifestó de acuerdo.

    Criteria: aprobación de Kast alcanza el 37% tras anotar leve alza y su desaprobación se mantiene en un 49%

    Debate tributario

    En cuanto a los anuncios en materia tributaria de la última semana, un 73% de los encuestados considera que lo mejor para el país es aumentar los impuestos a las grandes empresas.

    Inversamente, un 88% estima que estos deberían reducirse para las pequeñas empresas, y un 91% opina lo mismo en el caso de las personas.

    En cuanto a la percepción de la carga tributaria de las empresas en Chile en comparación con el resto del mundo, un 43% de los encuestados considera que los impuestos a las grandes empresas son más bajos que en otros países; un 35% que son similares y un 22% que son más altos.

    Inversamente, respecto de las pequeñas y medianas empresas, un 16% estima que estos son más bajos que en el resto del mundo, un 48% que son similares y un 36% considera que son más altos.

    Criteria: aprobación de Kast alcanza el 37% tras anotar leve alza y su desaprobación se mantiene en un 49%

    En cuanto al pago de contribuciones a la primera vivienda, un 75% de los encuestados declara estar de acuerdo o muy de acuerdo con eliminar este pago en el caso de personas adultas mayores.

    Por otra parte, un 34% está de acuerdo o muy de acuerdo con que esta medida beneficiará principalmente a los hogares de mayores ingresos, mientras que un 32% está en desacuerdo o muy en desacuerdo con esta afirmación.

    En tanto, un 33% considera que eliminar las contribuciones a la primera vivienda reduciría los ingresos municipales, mientras que un 28% está en desacuerdo con dicha afirmación y un 39% se mantiene ni de acuerdo ni en desacuerdo.

    Violencia y convivencia escolar

    En relación con recientes eventos de violencia a nivel escolar, un 43% de los encuestados responsabiliza este aumento a factores relacionados con la formación y los valores entregados en el entorno de los estudiantes.

    Por otro lado, un 25% de los encuestados considera que la razón de este aumento se debe principalmente a la influencia de grupos con motivaciones políticas que promueven conductas conflictivas en los estudiantes, aumentando a un 38% en personas de derecha.

    Para un 22% de los encuestados el aumento en la violencia escolar refleja el contexto de violencia y el clima social del país.

    En tanto, solo un 10% considera que la principal razón se debe a problemas del sistema educacional, como la calidad, gestión o infraestructura. Este porcentaje aumenta en 6 puntos para personas identificadas de izquierda.

    Criteria: aprobación de Kast alcanza el 37% tras anotar leve alza y su desaprobación se mantiene en un 49%
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