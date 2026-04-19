Técnico de la Roja Sub 17 revela las medidas disciplinarias que ayudaron a clasificar al Mundial

La cabeza detrás de la Selección Chilena Sub 17 que clasificó al Mundial en el Sudamericano de Paraguay, fue el adiestrador Ariel Leporati. El hombre de de 36 años dirigió cinco partidos en el torneo guaraní (ganó 3, perdió 2 y empató 1) y junto a los pasajes a Qatar, consiguió el quinto lugar en el evento continental.

“Teníamos muchas ganas de terminar lo mejor posible el torneo. Si bien ya teníamos la clasificación al Mundial, que era la prioridad número uno, esto tiene que ver como se concluyen los torneos y lo que viene hacia delante”, aseguró Leporati tras el triunfo ante Uruguay.

Luego añadió que “fue un partido muy apretado, muy parejo, pudimos marcar la diferencia en el momento justo y nos alegramos mucho por los jugadores que pudiésemos ganar el partido”.

Victoria que no fue fácil de conseguir, ya que -tras un primer tiempo parejo- la Celeste se puso en ventaja con un gol en los descuentos. Por lo mismo, la charla en el vestuario fue contundente y el estratega les volvió a repetir lo que conversaron antes del encuentro.

“Esto es un esfuerzo colectivo y hoy en la charla les hable de dar ese 1% extra siempre, sobre todo estas instancias”, detalló. Y sus pupilos salieron con todo, pues en 10 minutos pusieron las cosas 3-1 a su favor y mejoraron su ubicación en el escalafón de esta parte del mundo.

Amaro Riveros celebra su gol ante Uruguay. Foto: Richard Ramírez/Comunicaciones FFCh.

Técnico de la Sub 17 revela medidas disciplinarias para ir al Mundial

Una de las cosas que más contento tenía a Ariel Leporati era la disciplina que mostraron los muchachos a lo largo de la justa guaraní. Jugando cada dos días, el cansancio y el estrés podían causar estragos en el grupo y eso se evitó con varias y estrictas medidas.

“En este caso los jugadores adquieren responsabilidad, entienden que hay que comer lo que deben comer y no lo que quieren comer, a tener que descansar, a dejar fuera los celulares en la noche para que puedan dormir y recuperarse, a tener tolerancia porque a veces les toca jugar y a veces no, a trabajar en equipo y entender que el objetivo colectivo es lo más fuerte”, confesó el DT.

El mismo que reflexionó lo que significa la actividad física en la etapa formativa que están atravesando los seleccionados. “Al final eso es lo que tiene el deporte, más allá del fútbol específicamente, el deporte como herramienta educativa es muy potente. Porque una cosa es lo técnico y lo táctico y otra es todo lo que tiene que ver con los valores que se obtienen acá”, concluyó el entrenador de la Roja mundialista.