Irán discutirá con Pakistán su presencia en las negociaciones con Estados Unidos

Los mandatarios de Irán y Pakistán discutirán este domingo la potencial asistencia iraní a las conversaciones que tendrá Estados Unidos en Islamabad, capital pakistaní.

El diálogo entre Shebhaz Sharif, primer ministro pakistaní y el presidente iraní Masud Pezeshkian, se enmarca el envío de una delegación negociadora que realizó el Gobierno norteamericano a Islamabad, apuntando a reunirse con Irán el martes para destrabar el conflicto.

Los ministros de asuntos exteriores de Irán y Pakistán, Seyyed Abbas Araghchi y Muhammad Ishaq Dar, sostuvieron una conversación telefónica durante este domingo. En ella, acordaron permanecer en contacto y participar en el diálogo que se llevará a cabo entre los mandatarios de sus países.

El intercambio fue anunciado por la cuenta de X de la cartera de Ishaq Dar, donde enfatizan la necesidad de un diálogo permanente para resolver el conflicto lo antes posible, y promoviendo la paz y estabilidad en la región.

En todo caso, los intercambios entre las autoridades aparecen en un contexto tenso, en medio de amenazas a infraestructuras y acusaciones del presidente de EE.UU, Donald Trump a Irán, donde los acusa de violar el alto al fuego con disparos en el Estrecho de Ormuz.