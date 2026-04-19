Irán discutirá con Pakistán su presencia en las negociaciones con Estados Unidos
Los ministros de asuntos exteriores de ambos países ya se comunicaron por teléfono en la antesala del diálogo entre los lideres de sus naciones.
Los mandatarios de Irán y Pakistán discutirán este domingo la potencial asistencia iraní a las conversaciones que tendrá Estados Unidos en Islamabad, capital pakistaní.
El diálogo entre Shebhaz Sharif, primer ministro pakistaní y el presidente iraní Masud Pezeshkian, se enmarca el envío de una delegación negociadora que realizó el Gobierno norteamericano a Islamabad, apuntando a reunirse con Irán el martes para destrabar el conflicto.
Los ministros de asuntos exteriores de Irán y Pakistán, Seyyed Abbas Araghchi y Muhammad Ishaq Dar, sostuvieron una conversación telefónica durante este domingo. En ella, acordaron permanecer en contacto y participar en el diálogo que se llevará a cabo entre los mandatarios de sus países.
El intercambio fue anunciado por la cuenta de X de la cartera de Ishaq Dar, donde enfatizan la necesidad de un diálogo permanente para resolver el conflicto lo antes posible, y promoviendo la paz y estabilidad en la región.
En todo caso, los intercambios entre las autoridades aparecen en un contexto tenso, en medio de amenazas a infraestructuras y acusaciones del presidente de EE.UU, Donald Trump a Irán, donde los acusa de violar el alto al fuego con disparos en el Estrecho de Ormuz.
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