SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Irán discutirá con Pakistán su presencia en las negociaciones con Estados Unidos

    Los ministros de asuntos exteriores de ambos países ya se comunicaron por teléfono en la antesala del diálogo entre los lideres de sus naciones.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Imagen obtenida de @ForeignOfficePk en X

    Los mandatarios de Irán y Pakistán discutirán este domingo la potencial asistencia iraní a las conversaciones que tendrá Estados Unidos en Islamabad, capital pakistaní.

    El diálogo entre Shebhaz Sharif, primer ministro pakistaní y el presidente iraní Masud Pezeshkian, se enmarca el envío de una delegación negociadora que realizó el Gobierno norteamericano a Islamabad, apuntando a reunirse con Irán el martes para destrabar el conflicto.

    Los ministros de asuntos exteriores de Irán y Pakistán, Seyyed Abbas Araghchi y Muhammad Ishaq Dar, sostuvieron una conversación telefónica durante este domingo. En ella, acordaron permanecer en contacto y participar en el diálogo que se llevará a cabo entre los mandatarios de sus países.

    El intercambio fue anunciado por la cuenta de X de la cartera de Ishaq Dar, donde enfatizan la necesidad de un diálogo permanente para resolver el conflicto lo antes posible, y promoviendo la paz y estabilidad en la región.

    En todo caso, los intercambios entre las autoridades aparecen en un contexto tenso, en medio de amenazas a infraestructuras y acusaciones del presidente de EE.UU, Donald Trump a Irán, donde los acusa de violar el alto al fuego con disparos en el Estrecho de Ormuz.

    Irán discutirá con Pakistán su presencia en las negociaciones con Estados Unidos

    Lee también:

    Más sobre:IránEstados UnidosPakistánIslamabad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    PDI detiene a presunto autor de incendio que afectó al ex Teatro Pacífico de Valparaíso en 2025

    Astronauta de Artemis II muestra dura rehabilitación tras volver a la Tierra

    Interpol Santiago advierte sobre accionar de delincuentes chilenos tras detención de adulto mayor en Brasil

    Delincuente queda en riesgo vital tras robo frustrado en domicilio de Maipú

    Hombre muere en subcomisaría de Peñalolén tras ser detenido por Carabineros

    Trump acusa a Irán de violar el alto al fuego y amenaza con destruir infraestructura clave

    Lo más leído

    1.
    Astronauta de Artemis II muestra dura rehabilitación tras volver a la Tierra

    Astronauta de Artemis II muestra dura rehabilitación tras volver a la Tierra

    2.
    Irán revisa propuesta de EE.UU., pero advierte que no hará concesiones en negociación nuclear

    Irán revisa propuesta de EE.UU., pero advierte que no hará concesiones en negociación nuclear

    3.
    EE.UU. advierte represalias a Perú ante posible postergación de compra de aviones F-16

    EE.UU. advierte represalias a Perú ante posible postergación de compra de aviones F-16

    4.
    Presidente de España respalda que la ONU sea liderada por una mujer en medio de candidatura de Bachelet

    Presidente de España respalda que la ONU sea liderada por una mujer en medio de candidatura de Bachelet

    5.
    Pedro Sánchez propondrá a la UE romper el acuerdo de asociación con Israel

    Pedro Sánchez propondrá a la UE romper el acuerdo de asociación con Israel

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Controlar y tratar el colesterol alto: 4 claves sobre las nuevas guías de manejo

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Encuentran una de las maravillas del mundo en el fondo del mar: qué se sabe sobre el Faro de Alejandría

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Astronauta comparte una foto del telescopio en Atacama desde el espacio: “Chile tiene uno de los cielos más hermosos”

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Palestino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Palestino en TV y streaming

    O’Higgins y Maule: revisa dónde y cuánto lloverá a partir de este domingo en sectores de la zona central

    O’Higgins y Maule: revisa dónde y cuánto lloverá a partir de este domingo en sectores de la zona central

    Dónde y a qué hora ver a River Plate vs. Boca Juniors por el Superclásico argentino

    Dónde y a qué hora ver a River Plate vs. Boca Juniors por el Superclásico argentino

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Palestino en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Palestino en TV y streaming

    O’Higgins y Maule: revisa dónde y cuánto lloverá a partir de este domingo en sectores de la zona central

    PDI detiene a presunto autor de incendio que afectó al ex Teatro Pacífico de Valparaíso en 2025

    De Curicó al mundo: la apuesta de Haulmer por digitalizar a los pequeños negocios
    Negocios

    De Curicó al mundo: la apuesta de Haulmer por digitalizar a los pequeños negocios

    Rodrigo Valdés (FMI) y alzas de bencinas: “El Reino Unido hizo políticas parecidas a las de Chile y están alineadas con las recomendaciones que hemos propuesto”

    El biministro Daniel Mas encargó a Picton la venta de su participación en Norte Sur

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer
    Tendencias

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    El edulcorante común que podría dañar el cerebro, según un reciente estudio

    Qué es la creatina, sus beneficios y por qué hay que tomarla con cuidado

    LeBron brilla, triple doble de Jokic y paliza de los Cavs: lo que dejó el primer día de los Playoffs de la NBA
    El Deportivo

    LeBron brilla, triple doble de Jokic y paliza de los Cavs: lo que dejó el primer día de los Playoffs de la NBA

    En vivo: Manchester City y Arsenal se enfrentan en un partido clave para la definición de la Premier League

    “La guerra agrega presión para reposicionar prioridades”: la incertidumbre que rodea el futuro del LIV Golf de Niemann

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto
    Tecnología

    Guía práctica: cómo capturar los colores del otoño en una foto

    DJI presenta su cámara Osmo Pocket 4

    Los “rockstars” del código se toman el GAM en una nueva edición de Nerdearla

    Claudio Bravo: la travesía para traer de vuelta a Chile los cuadros robados del maestro del hiperrealismo
    Cultura y entretención

    Claudio Bravo: la travesía para traer de vuelta a Chile los cuadros robados del maestro del hiperrealismo

    Desiertos: viaje al Big Bang de La Ley

    Los Bunkers cierran su gira más ambiciosa y abren un descanso en su carrera

    Irán discutirá con Pakistán su presencia en las negociaciones con Estados Unidos
    Mundo

    Irán discutirá con Pakistán su presencia en las negociaciones con Estados Unidos

    Astronauta de Artemis II muestra dura rehabilitación tras volver a la Tierra

    Interpol Santiago advierte sobre accionar de delincuentes chilenos tras detención de adulto mayor en Brasil

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas
    Paula

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito

    El club de los reparadores