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    Jefe negociador de Irán ve “muy lejos” un acuerdo final con Estados Unidos

    Qalifab apuntó que “persisten muchas diferencias y algunos puntos fundamentales siguen sin resolverse”.

    Por 
    Javiera Ortiz
    REMITIDA / HANDOUT por MOHAMED BAQER QALIFAB / X MOHAMED BAQER QALIFAB / X

    El jefe de la delegación negociadora de Irán con Estados Unidos y presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalifab, señaló que la posibilidad de un acuerdo de paz todavía queda “muy lejos” a pesar de los avances en las conversaciones.

    En conversación con el medio estatal iraní IRIB, Qalifab apuntó que “persisten muchas diferencias y algunos puntos fundamentales siguen sin resolverse”. Esto luego de las inconclusas negociaciones entre Teherán y Washington en la capital de Pakistán, Islamabad, la semana pasada.

    Qalifab apuntó que “Estados Unidos debe ganarse la confianza del pueblo iraní” y “abandonar el enfoque del unilateralismo autoritario” adoptado por el vicepresidente y principal interlocutor de Estados Unidos, JD Vance, en las negociaciones de Islamabad.

    Tras el fin de aquellas conversaciones, interlocutores iraníes han confirmado discrepancias entre ambos países sobre la situación del estrecho de Ormuz, que se encuentra bajo el control iraní.

    Las amenazas de Estados Unidos contra Irán durante esta semana provocaron que las autoridades iraníes advirtieran que volverían a restringir el tránsito marítimo de aquel estrecho, ruta estratégica de combustibles, si Estados Unidos mantiene el bloqueo impuesto a sus puertos.

    En tanto, el alto el fuego concluye el próximo miércoles en medio de la incertidumbre sobre una nueva ronda de conversaciones con la Casa Blanca.

    Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, sostuvo que, si bien existen verdaderos avances en las negociaciones, no parece que vayan a conseguir resolver sus diferencias antes del miércoles.

    El canciller turno señaló, además, que aún existen temas pendientes entre ambas naciones, aunque evitó entregar detalles. “Quedan algunos puntos por aclarar”, indicó.

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    Más sobre:IránEstados UnidosDonald TrumpWashingtonPakistánMohamed Baqer QalifabJD Vance

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