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    Diputados UDI plantean al Mineduc una revisión de la duración en las carreras universitarias

    En relación a la estrechez fiscal y el costo de la vida, los parlamentarios proponen un rediseño en la longitud de las mallas curriculares.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Diputados UDI plantean al Mineduc una revisión de la duración en las carreras universitarias Dedvi Missene

    En representación de la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), los diputados Sergio Bobadilla y Ricardo Neumann extendieron una propuesta a la ministra de Educación, María Paz Arzola, para reevaluar la duración de las carreras de la educación superior.

    En concreto, los parlamentarios que integran la comisión de Educación plantean la creación de una comisión asesora ministerial, enfocada en analizar la conveniencia de una rebaja en la extensión de las mallas curriculares, para promover una reforma estructural que modernice el sistema de educación superior.

    Bobadilla y Neumann hacen ahínco en que la longitud de las carreras es un factor determinante en el nivel de gasto público en educación superior del país, “especialmente en el marco de políticas como la gratuidad y los créditos con aval del Estado, sino que también forma parte de un importante esfuerzo económico que deben realizar miles de estudiantes y sus familias, ya sea mediante el financiamiento directo de sus estudios o a través del endeudamiento”.

    En ese sentido, según explican sus emisores, la propuesta apunta a avanzar con eficiencia y aliviar la carga económica de las familias y del Estado, en torno al escenario actual de estrechez fiscal que “exige avanzar en reformas que permitan un uso más eficiente de los recursos públicos” y al creciente costo de la vida, en torno al alza en los precios de los combustibles.

    Diputados UDI plantean al Mineduc una revisión de la duración en las carreras universitarias. En la imagen, el diputado Sergio Bobadilla SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Para los diputados, esta revisión podría contribuir a la reducción de los costos asociados al sistema, sin perjudicar los estándares de formación, que deben resguardarse. En el caso de carreras como medicina, que requieren una mayor duración por su complejidad técnica o exigencias prácticas, no corre este cuestionamiento.

    “En rigor, la propuesta apunta a avanzar hacia un rediseño de las mallas curriculares que, resguardando la calidad formativa y académica, permita compatibilizar una menor duración de los programas con la posibilidad de continuar con estudios de especialización a través de los tradicionales mecanismos de postgrado, de carácter voluntario y progresivo”, declaran.

    Para esto, toman como referentes a países como Reino Unido, Alemania o Francia, que tienen formación universitaria con ciclos más acotados de pregrado, seguidos por especialización o postgrados. Recalcan que estos sistemas permiten facilitar la movilidad académica y promueve trayectorias formativas más flexibles, además de lograr inserciones más tempranas y una reducción de costos en la formación inicial.

    En esta línea, los parlamentarios sugieren que la comisión asesora de carácter ministerial incluya expertos del mundo académico, representantes del Consejo de Rectores y organismos públicos pertinentes encabezada por el Ministerio de Educación (Mineduc).

    “Avanzar en esta línea no solo permitiría introducir mayores niveles de eficiencia en el uso de los recursos públicos, sino que también representaría una señal concreta de apoyo -en el mediano plazo- a las familias chilenas, especialmente a aquellas que hoy enfrentan mayores dificultades económicas, constituyendo, además, un paso relevante hacia la modernización de nuestro sistema de educación superior, alineándolo con estándares internacionales y fortaleciendo las actuales condiciones de acceso, permanencia y equidad, lo que resulta indispensable abordar con decisión y urgencia”, sostienen.

    Diputados UDI plantean al Mineduc una revisión de la duración en las carreras universitarias. En la imagen, el diputado Ricardo Neumann Andres Perez

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