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    Alvarado asegura que el gobierno priorizará expulsión de migrantes con antecedentes penales

    El ministro afirmó que el Ejecutivo focalizará sus esfuerzos en ubicar a las más de 40 mil personas que mantienen órdenes de expulsión vigentes y descartó anunciar con anticipación los vuelos.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Referencial

    El ministro del Interior, Claudio Alvarado, aseguró este domingo que el gobierno centrará sus esfuerzos en expulsar del país a los migrantes irregulares que mantienen órdenes vigentes y antecedentes penales, en medio de las críticas por la baja cantidad de expulsiones materializadas hasta ahora.

    En entrevista con Estado Nacional de TVN, el secretario de Estado defendió la estrategia del Ejecutivo, luego de que esta semana se concretara un vuelo con 40 personas expulsadas del país, ninguna de ellas de nacionalidad venezolana.

    Alvarado sostuvo que el gobierno heredó más de 40 mil órdenes de expulsión dictadas por administraciones anteriores, pero que nunca fueron ejecutadas. “A nosotros nos dejaron más de 40 mil resoluciones de expulsión decretadas, no materializadas”, afirmó.

    Alvarado asegura que el gobierno priorizará expulsión de migrantes con antecedentes penales Patricio_Banda

    El ministro indicó que el Ejecutivo está priorizando, dentro de ese universo, a las personas que presentan antecedentes policiales o judiciales, por considerarlas las que generan mayor riesgo para la seguridad pública.

    “Estamos buscando y haciendo la selección de todas aquellas personas que tienen problemas judiciales para que sean los primeros que vayan saliendo”, señaló.

    Alvarado explicó que las expulsiones se están coordinando mediante trabajo de inteligencia con las policías, con el fin de ubicar a las personas con órdenes vigentes y concretar los procedimientos sin alertarlas previamente.

    Alvarado asegura que el gobierno priorizará expulsión de migrantes con antecedentes penales Patricio Banda

    Por esa razón, afirmó que el gobierno no informará con anticipación la fecha ni el destino de los vuelos de expulsión. “Los vuelos no se anuncian con anticipación, porque si dijéramos este es el calendario de vuelos, ayudamos a que las personas puedan tomar el resguardo suficiente para que no sean encontradas”, sostuvo.

    Consultado por la situación de los ciudadanos venezolanos, Alvarado reconoció que la falta de relaciones consulares con Venezuela dificulta la ejecución de expulsiones hacia ese país.

    Sin embargo, reveló que el gobierno ya inició conversaciones con las autoridades venezolanas para restablecer, al menos, una relación consular que permita avanzar en esa materia.

    “El canciller ha señalado que se están iniciando conversaciones con Venezuela para poder reanudar una relación bilateral a nivel consular”, afirmó.

    Alvarado asegura que el gobierno priorizará expulsión de migrantes con antecedentes penales JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Según indicó, esos contactos se están realizando directamente entre el canciller chileno y su par venezolano, aunque evitó comprometer plazos para una eventual normalización. “Estamos tratando de que sea lo más rápido posible y que estas conversaciones en el corto plazo puedan llegar a buen término”, señaló.

    El ministro aseguró además que, según los datos que maneja el gobierno, actualmente salen más personas del país —por expulsiones, reconducciones o salidas voluntarias— que las que ingresan irregularmente.

    “Entre salidas voluntarias, reconducciones y expulsiones, esa sumatoria es superior al nivel de ingreso irregular al país”, afirmó.

    Más sobre:Claudio AlvaradoMinistro del InteriorGobiernoExpulsionesMigrantes

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