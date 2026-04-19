Israel acusa a Sánchez de “hipocresía” tras pedir a la Unión Europea romper acuerdo con Tel Aviv

Israel acusa a Sánchez de “hipocresía” tras pedir a la UE romper acuerdo con Tel Aviv

El gobierno de Israel acusó este domingo al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de actuar con “hipocresía” luego de que anunciara que propondrá a la Unión Europea romper el acuerdo de asociación con Israel.

La respuesta fue encabezada por el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, quien cuestionó que Sánchez mantenga relaciones con gobiernos como los de Irán o Venezuela mientras exige sanciones contra Israel.

“El problema no es con el pueblo español, sino con la hipocresía del gobierno de Sánchez”, afirmó Saar, quien acusó al mandatario español de aplicar una “doble moral” en materia de derechos humanos y relaciones internacionales.

Israel acusa a Sánchez de “hipocresía” tras pedir a la UE romper acuerdo con Tel Aviv. En la imagen, Gideon Saar. X

El canciller israelí sostuvo que España mantiene vínculos con “dictaduras” y regímenes autoritarios, pese a denunciar a Israel por supuestas violaciones al derecho internacional. Entre los países mencionados por el gobierno israelí están Irán, Venezuela y Turquía.

La ofensiva diplomática israelí se produjo horas después de que Sánchez anunciara, durante un acto político en Andalucía, que pedirá formalmente a Bruselas suspender el acuerdo de asociación entre la UE e Israel.

“Un gobierno que viola el derecho internacional no puede ser socio de la Unión Europea”, sostuvo el jefe del Ejecutivo español.

La propuesta será presentada el martes en una reunión de ministros de Exteriores de la UE en Bruselas, donde se abordará la relación del bloque con Israel y la situación en Oriente Medio.

Israel acusa a Sánchez de “hipocresía” tras pedir a la UE romper acuerdo con Tel Aviv. En la imagen, bandera de la Unión Europea. Eduardo Parra - Europa Press

La tensión entre ambos gobiernos se ha intensificado en los últimos meses. España ha endurecido sus críticas contra Israel por la ofensiva militar en Gaza y por la guerra contra Irán. Además, Madrid impidió el uso de las bases de Rota y Morón para operaciones estadounidenses e israelíes, cerró su espacio aéreo a vuelos vinculados al conflicto y retiró a su embajador en Tel Aviv.

Israel, por su parte, ha acusado reiteradamente a Sánchez de mantener una postura “obsesivamente antiisraelí” y de alinear a España con posiciones favorables a Teherán.