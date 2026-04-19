Qué se sabe del tiroteo masivo en el estado de Louisiana que dejó a ocho niños fallecidos

En la ciudad de Shreveport en Louisiana, Estados Unidos, un hombre abrió fuego en al menos tres viviendas, resultando con la muerte de ocho niños, quienes tenían entre uno y catorce años de edad.

En un inicio, cerca de las 6 de la mañana, la policía había acudido ante un llamado por violencia doméstica.

El portavoz de la policía de Shreveport, Christopher Bordelon señaló que “tenemos tres escenas distintas. El tiroteo ocurrió aquí cerca, en la cuadra 300 de la calle 79 Oeste”.

“También hay otro tiroteo relacionado en la calle Harrison, y luego está la residencia contigua en la calle 79 Oeste adonde corrió una de las víctimas después del tiroteo”, informó Bordelon a la prensa.

Mencionó que después de abandonar este último lugar el sujeto robó un vehículo a punta de pistola. En ese instante, agentes de la policía de Shreveport iniciaron una persecución tras él.

Momentos después, los agentes dispararon y mataron al sospechoso cerca de una parroquia de la ciudad.

Si bien aún no han hecho pública la identidad del atacante, Bordelon dijo que es un hombre adulto y que algunos de los niños asesinados eran sus descendientes .

Además de las ocho víctimas fatales, la policía informó que hay otras dos personas heridas, pero no dio más detalles respecto de ellas.

El gobernador de Louisiana, Jeff Landry, escribió en su cuenta de X que “estamos destrozados por esta situación horrenda, y estamos orando por todos los afectados”.