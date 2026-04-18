Hombre armado que mató a civiles y tomó rehenes en un supermercado en Kiev fue abatido por la policía
Según el presidente Zelensky, se cuentan cinco víctimas fatales y otras diez personas estarían recibiendo atención médica por heridas.
En la capital de Ucrania, Kiev un hombre desconocido abrió fuego en contra de varias personas y luego se atrincheró en un supermercado de una zona residencial.
Según el presidente ucraniano, Volodymir Zelensky tras estos hechos hay confirmadas cinco personas fallecidas y otras diez están siendo atendidas por heridas y traumas.
“Esperamos una investigación rápida. Los investigadores de la Policía Nacional y el Servicio de Seguridad de Ucrania están trabajando. He instruido al ministro del Interior y al jefe de la Policía Nacional de Ucrania para que pongan a disposición del público toda la información verificada en este caso“, señaló el mandatario en X.
Asimismo, cuatro personas que estuvieron como rehenes ya fueron rescatadas. Al lugar también llegó el ministro del Interior, Ihor Klymenko.
NOTICIA EN DESARROLLO...
Lo Último
Lo más leído
3.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.