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    Investigan homicidio frustrado en Huechuraba: víctima habría recibido al menos seis disparos

    Según las autoridades, el herido estaría siendo atendido en un centro de salud y fuera de riesgo vital.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    Durante la mañana de este domingo, Carabineros dio cuenta de un hombre herido con impactos balísticos en la vía pública de la comuna de Huechuraba.

    Los uniformados solicitaron asistencia del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU). Sin embargo, vecinos del sector lo llevaron rápidamente al SAR de La Pincoya.

    Finalmente, según las autoridades, el hombre estaría siendo atendido en el Hospital San José y está grave, aunque fuera de riesgo vital.

    Al lugar llegó tambien el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía. Allí se encontró evidencia balística en la intersección de las calles Las Verbenas y Los Retamos.

    De manera preliminar, testigos relataron que los disparos fueron efectuados por miembros de una organización criminal de la zona y que lo hicieron a bordo de un vehículo.

    El hombre herido sería de nacionalidad chilena y recibió impactos balísticos en sus piernas, brazos y uno de ellos, en el rostro.

    El fiscal ECOH, Milibor Bugueño señaló que además del empadronamiento de testigos están recabando cámaras de seguridad junto a personal del OS9 de Carabineros para conocer la identidad de los victimarios.

    Por el momento continúan las diligencias para establecer el motivo y la dinámica de los hechos.

    NOTICIA EN DESARROLLO...

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