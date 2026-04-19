LeBron brilla, triple doble de Jokic y paliza de los Cavs: lo que dejó el primer día de los Playoffs de la NBA

La primera jornada de los Playoffs de la NBA en la temporada 2025/26 arrancó con nutrida acción este sábado. Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets, New York Knicks y Los Angeles Lakers se anotaron con un triunfo y se adelantaron en el marcador de cada llave.

Paliza de los Cavs

Los encargados de inaugurar los fuegos fueron los Cavs, que recibieron a los Toronto Raptors en el Rocket Arena. Los del Estado de Ohio firmaron una paliza por 126-113 con una gran actuación de Donovan Mitchell, que tuvo una planilla anotadora de 32 puntos. James Harden, otra de las figuras de la franquicia, registró 22 unidades y también colaboró con 10 asistencias. Max Struss, desde el banquillo, aportó 24 cifras con un 80% de acierto en el triple. En el equipo canadiense, en tanto, lo más destacable fue RJ Barrett con 24 puntos.

La magia de Jokic

El segundo enfrentamiento fue el de los Denver Nuggets ante Minnesota Timberwolves, en Colorado. Los campeones en 2023 fueron liderados, una vez más, por la dupla de Nikola Jokic y Jamal Murray. El pívot serbio, que es uno de los serios candidatos al premio MVP (sería el cuarto de su carrera), tuvo un triple doble de 25 puntos, 11 asistencias y 13 rebotes para timbrar la victoria por 116-105. El escolta canadiense, por su parte, fue el máximo anotador con 30 cifras.

Los Knicks dominan

Yendo hacia el Madison Square Garden, los New York Knicks se llevaron un cómodo triunfo ante los Atlanta Hawks por un marcador de 113-102. El equipo de la Gran Manzana contó con la conexión de su binomio estrella, compuesto por Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns. Fueron 28 puntos para el base y 25 para el pívot. En la escuadra del Estado de Georgia, el único que plantó batalla fue CJ McCollum, con 26 unidades.

LeBron brilla en California

Cerrando la jornada, Los Angeles Lakers se adelantaron en la serie al tumbar por 107-98 a los Houston Rockets, en el Crypto.com Arena. En el equipo oro y púrpura, la gran figura fue LeBron James con 19 puntos y 13 rebotes. El Rey estaba consciente de la baja por lesión de Luka Doncic, por lo que asumió el liderazgo que lo caracteriza en este tipo de instancias. Otro que colaboró de gran forma fue Luke Kennard, que tuvo 27 unidades gracias a 5 de 5 en triples. En los texanos, en tanto, no estuvo Kevin Durant por una lesión en la rodilla. Se espera que vuelva con el correr de la llave.