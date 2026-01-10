SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Al menos 60 personas detenidas en Nicaragua por expresar apoyo a captura de Maduro

    La ONG Monitoreo Azul y Blanco denunció que las detenciones se realizaron sin orden judicial y se basaron en comentarios en redes sociales, celebraciones privadas o en no replicar la propaganda oficial del país.

    Joaquín Díaz 
    Joaquín Díaz
    Europa Press/Contacto/Maksim Kon

    Al menos 60 nicaragüenses fueron detenidos de forma “arbitraria” por la Policía Nacional de Nicaragua tras manifestar expresiones de opinión, celebrar o compartir su apoyo a la reciente captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por tropas de Estados Unidos, informó este viernes la organización defensora de los derechos humanos Monitoreo Azul y Blanco.

    Según el organismo civil, las detenciones se han producido sin orden judicial y se basan en manifestaciones en redes sociales, celebraciones privadas o en el simple hecho de no replicar la propaganda oficial, lo que, a juicio de la ONG, constituye una grave violación de los derechos humanos.

    Los arrestos se han registrado en al menos ocho departamentos del país —incluidos Managua, Matagalpa, Chontales, Jinotega, Chinandega, Estelí, Granada y Masaya—, así como en las regiones del Caribe Norte y Sur, detalló el Monitoreo Azul y Blanco.

    Del total de aprehendidos, 49 personas permanecen detenidas sin información pública sobre su situación legal, nueve han sido liberadas tras su arresto y tres han estado bajo retenciones temporales sin cargos claros ni acceso a procesos judiciales transparentes, de acuerdo con el informe.

    La organización hizo un llamado urgente a la comunidad internacional a prestar atención a esta “nueva ola represiva” en Nicaragua y exigió la libertad de todos los considerados presos políticos en el país.

    Desde la embajada de Estados Unidos en Managua recordaron que, si bien Venezuela liberó a un número importante de presos políticos tras recientes cambios en ese país, en Nicaragua más de 60 personas siguen “injustamente detenidas o desaparecidas”, según afirmó en un mensaje divulgado en X.

