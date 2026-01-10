SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Gobierno y partidos de Groenlandia reivindican al unísono su soberanía frente a Estados Unidos

    “El futuro de Groenlandia debe ser decidido por el pueblo groenlandés", señaló el primer ministro Jens Frederik Nielsen.

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo. Groenlandia.

    El Gobierno y los partidos políticos de Groenlandia han reivindicado al unísono su soberanía territorial frente a la “falta de respeto” exhibida por Estados Unidos y su presidente, Donald Trump, con sus constantes amenazas para hacerse con el control de la isla.

    “El futuro de Groenlandia debe ser decidido por el pueblo groenlandés. Ningún otro país tiene derecho a interferir en este proceso” señaló el primer ministro Jens Frederik Nielsen, como jefe del partido Demócrata, y los líderes del resto de formaciones políticas, incluso la oposición del partido Naleraq, con representación en el Inatsisartut, el Parlamento de Groenlandia.

    Los partidos llaman en conjunto a una sesión de emergencia en la cámara para “asegurar un debate político responsable, ordenado y unido” en circunstancias “extraordinarias y graves” para “salvaguardar los derechos e intereses del pueblo groenlandés”.

    “Una vez más, hacemos un llamado al diálogo basado en la diplomacia y los principios internacionales. Este es el camino correcto para los aliados y amigos”, ha añadido.

    Prácticamente al mismo tiempo, el presidente Trump garantizaba este viernes que su Administración hará “algo” con Groenlandia", ya sea “por las buenas” o “por las malas”, en medio de las presiones para anexionarse el territorio autónomo de Dinamarca alegando motivos de seguridad nacional para su país.

    “Ahora mismo vamos a hacer algo con Groenlandia, les guste o no. Porque si no lo hacemos, Rusia o China se apoderarán de Groenlandia y no vamos a tener a Rusia ni a China como vecinos. Me gustaría llegar a un acuerdo, ya saben, por las buenas, pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas”, ha declarado durante una reunión con ejecutivos de compañías petroleras en la Casa Blanca.

    Más sobre:GobiernosGroenlandiaEstados UnidosDonald Trump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El Vaticano habría buscado negociar asilo de Nicolás Maduro en Rusia días antes de su captura por EE.UU.

    El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el lunes para tratar la guerra de Ucrania tras los últimos ataques rusos

    Al menos 60 personas detenidas en Nicaragua por expresar apoyo a captura de Maduro

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio

    Soy neuróloga y esto es lo que puedes hacer para reducir tu dolor de cabeza o migraña

    Detienen a exministro de Obras Públicas de Bolivia por presunto daño económico al Estado

    Lo más leído

    1.
    Zelenski pide “una reacción clara por parte del mundo” tras el “ataque masivo” de Rusia contra Ucrania

    Zelenski pide “una reacción clara por parte del mundo” tras el “ataque masivo” de Rusia contra Ucrania

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Exeter City en vivo

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Exeter City en vivo

    Temblor hoy, sábado 10 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 10 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Sujetos que simulaban ser carabineros asaltan y golpean a conductor en avenida General Velásquez
    Chile

    Sujetos que simulaban ser carabineros asaltan y golpean a conductor en avenida General Velásquez

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Exeter City en vivo

    Temblor hoy, sábado 10 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Alfredo Echavarría tras reunión con Kast: “Propusimos estudiar un subsidio a la tasa 2.0 y ampliar un poco el monto (…) Creo que sí lo considerarán”
    Negocios

    Alfredo Echavarría tras reunión con Kast: “Propusimos estudiar un subsidio a la tasa 2.0 y ampliar un poco el monto (…) Creo que sí lo considerarán”

    Fabio Valdés, presidente del grupo Penta: “Quiroz es el segundo Büchi”

    Javiera Toro: “Los datos de la Casen 2024 nos muestran que la política social no puede debilitarse”

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio
    Tendencias

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio

    Soy neuróloga y esto es lo que puedes hacer para reducir tu dolor de cabeza o migraña

    Noam Shomron, científico israelí: “La comprensión científica se está acelerando y eso es emocionante”

    Las causas de la profunda crisis que golpea al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo
    El Deportivo

    Las causas de la profunda crisis que golpea al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

    Matías Palavecino: “Zampedri me dijo que me estaba esperando; me habló bien del club y eso ayudó bastante”

    El favorito Marruecos borra a Camerún y está en semifinales de la Copa Africana de Naciones

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Reseña de libros: de Adriana Murad a Juan Luis Salinas
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Adriana Murad a Juan Luis Salinas

    Prat, Baquedano y el mito de la “Esparta americana”: cómo la Guerra del Pacífico moldeó la identidad chilena

    Mia McKenna-Bruce, actriz: “El set de las películas de The Beatles se siente muy íntimo pese a que es enorme”

    El Vaticano habría buscado negociar asilo de Nicolás Maduro en Rusia días antes de su captura por EE.UU.
    Mundo

    El Vaticano habría buscado negociar asilo de Nicolás Maduro en Rusia días antes de su captura por EE.UU.

    El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el lunes para tratar la guerra de Ucrania tras los últimos ataques rusos

    Al menos 60 personas detenidas en Nicaragua por expresar apoyo a captura de Maduro

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender
    Paula

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza