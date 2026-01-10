SUSCRÍBETE POR $1100
    Detienen a exministro de Obras Públicas de Bolivia por presunto daño económico al Estado

    El exministro de Obras Públicas fue capturado en Santa Cruz y trasladado a La Paz por una investigación que apunta a un perjuicio fiscal de US$ 2,49 millones durante el gobierno de Luis Arce, quien permanece en prisión preventiva por un caso de corrupción.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Detienen en Bolivia al exministro de Obras Públicas por presunto daño económico al Estado

    El exministro boliviano de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, fue capturado el viernes 9 de enero en la ciudad de Santa Cruz en el marco de una investigación por un presunto daño económico al Estado de 2,49 millones de dólares, ocurrido durante el gobierno del expresidente Luis Arce, informó el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.

    La detención se produjo cuando Montaño salía de su domicilio, ubicado en la zona sur de Santa Cruz. Posteriormente, fue trasladado al aeropuerto internacional de Viru Viru y conducido vía aérea a La Paz, donde quedó a disposición de la justicia.

    Durante su traslado, el exsecretario de Estado negó las acusaciones en su contra. “Soy inocente”, declaró mientras era escoltado por efectivos policiales. “No me he escapado, me han agarrado por un supuesto caso de una carretera”, añadió, sin entregar mayores antecedentes sobre el proceso judicial.

    Según la orden de aprehensión, Montaño es investigado por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, todos ellos vinculados —de acuerdo con la Fiscalía— a un perjuicio económico estimado en 2,49 millones de dólares durante su gestión al frente del Ministerio de Obras Públicas.

    Claudia Morales

    Montaño ejerció ese cargo durante la administración de Luis Arce (2020-2025). Su arresto se produce en un contexto de crecientes investigaciones judiciales contra exautoridades ligadas a los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), partido que gobernó Bolivia durante más de una década.

    En ese mismo marco, el propio Luis Arce se encuentra recluido desde diciembre pasado, cumpliendo cinco meses de detención preventiva ordenados por un tribunal boliviano. La medida cautelar fue dictada en el contexto de una investigación por presuntos actos de corrupción cometidos cuando Arce se desempeñó como ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019).

    De acuerdo con información publicada el 13 de diciembre de 2025, un tribunal ordenó la prisión preventiva del exmandatario por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, vinculados a la entrega de fondos indígenas. La Fiscalía sostiene que Arce habría autorizado transferencias de recursos públicos a dirigentes campesinos para proyectos que finalmente quedaron inconclusos.

    Arce fue detenido el miércoles previo a esa resolución judicial, pocas semanas después de dejar la presidencia tras la asunción de Rodrigo Paz, quien resultó electo en los últimos comicios.

    Detienen en Bolivia al exministro de Obras Públicas por presunto daño económico al Estado

    Antes de ingresar al recinto penitenciario, Arce calificó su detención como “irregular”, asegurando que en un inicio no se le mostró la orden de aprehensión. “No fue un vehículo policial, sino un minibús. Descendieron entre cuatro y cinco personas con pasamontañas, prácticamente cubriéndose el rostro, y me invitaron a pasar a ese vehículo, supuestamente con una orden de aprehensión”, relató al medio boliviano La Razón.

    Nunca me mostraron la orden, pero aun así accedí a subir. Podía haber sido un secuestro o cualquier otra situación irregular; sin embargo, subí al vehículo”, añadió, indicando que solo recibió el documento oficial minutos después, tras un transbordo en la plaza Triangular de La Paz.

    Las detenciones de Montaño y Arce profundizan el escenario de tensión política y judicial en Bolivia, marcado por la revisión de presuntas irregularidades cometidas por exautoridades del MAS y por el avance de causas penales que podrían derivar en nuevas imputaciones en las próximas semanas.

