Ordenan dejar en prisión preventiva al expresidente de Bolivia, Luis Arce, por presuntos actos de corrupción

Durante la jornada del viernes, un tribunal en Bolivia ordenó la cautelar de prisión preventiva sobre el exmandatario de aquella nación, Luis Arce, por su participación en presuntos actos de corrupción.

El expresidente, quien dejó el cargo hace poco más de un mes tras al asunción de Rodrigo Paz luego de su triunfo en las elecciones, fue detenido el pasado miércoles por el delito ya mencionado.

La medida por parte del tribunal fue aplicada en el contexto de la investigación por “incumplimiento de deberes” y “conducta antieconómica” en la entrega de fondos indígenas. La Fiscalía señala que Arce, durante su período como ministro de Economía de Evo Morales (2006-2019), habría autorizado una serie de transferencias a dirigentes campesinos en proyectos que habrían quedado finalmente inconclusos.

Un reporte de un periodista de la agencia AFP detalló que Arce habría sido trasladado hacia la cárcel de San Pedro, en La Paz, para comenzar a cumplir con la cautelar. Habría ingresado al grito de algunos detractores.

Según un reporte del medio boliviano La Razón, Arce habría comentado la situación poco tiempo antes de hacer ingreso al recinto penitenciario, momento en que habría calificado su captura como “irregular” y denunciado que nunca se le habría mostrado una orden de detención.

“No fue un vehículo policial, sino un minibús. Descendieron entre cuatro y cinco personas con pasamontañas, prácticamente cubriéndose el rostro, y me invitaron a pasar a ese vehículo, supuestamente con una orden de aprehensión”, comenzó señalando.