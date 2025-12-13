VOTA INFORMADO por $1100
    Mundo

    Irán incauta petrolero extranjero con seis millones de litros de diésel en el mar de Omán

    La embarcación no contaba con documentos marítimos válidos ni manifiesto de carga, y además tenía apagados deliberadamente sus sistemas de navegación y equipos auxiliares.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    

    Las autoridades de Irán anunciaron este sábado la incautación de un petrolero extranjero en el mar de Omán, el cual transportaba cerca de seis millones de litros de diésel y mantenía 18 personas a bordo, quienes fueron detenidas por presunto contrabando de combustible.

    Según informaron medios iraníes, el jefe del Poder Judicial de la provincia de Hormozgán, Mojtaba Ghahramani, detalló que el buque fue interceptado en aguas territoriales iraníes, cerca de la ciudad portuaria de Jask, en el marco de una operación contra redes dedicadas al tráfico ilegal de combustible.

    De acuerdo con Ghahramani, el petrolero no contaba con documentos marítimos válidos ni manifiesto de carga, y además tenía apagados deliberadamente sus sistemas de navegación y equipos auxiliares.

    La tripulación estaría compuesta por personas de nacionalidad india, esrilanquesa y bangladesí, aunque las autoridades no precisaron la nacionalidad del buque ni el destino del cargamento.

    

    Irán, uno de los principales productores de petróleo del mundo, reporta de manera periódica la captura de embarcaciones extranjeras en el golfo Pérsico y el golfo de Omán por transporte ilegal de combustible.

    El último caso similar había sido informado hace apenas un mes, en el marco de los esfuerzos del país por combatir este negocio ilícito, que se ve favorecido por los subsidios estatales y la devaluación de la moneda nacional.

    Esta incautación ocurre además en un contexto geopolítico tenso, apenas dos días después de que Estados Unidos se incautara de un petrolero frente a las costas de Venezuela.

    El operativo coincide con la entrada en vigor de una nueva alza en el precio de la gasolina en Irán, la primera desde las protestas registradas en 2019.

    Pese a ello, el país mantiene uno de los combustibles más baratos del mundo: los primeros 60 litros se venden al precio vigente hasta ahora, equivalente a 1,25 centavos de dólar por litro; los siguientes 100 litros a 2,5 centavos, y, a partir de esa cantidad, a 4 centavos por litro, tramo que comenzó a regir este sábado.

    
