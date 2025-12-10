VOTA INFORMADO por $1100
    Exministra de su gobierno denuncia que el expresidente boliviano Luis Arce fue detenido

    María Nela Prada dijo que el exmandatario fue detenido supuestamente en el marco de una investigación por presunto desvío de capitales del Fondo Indígena en el período en el que fue ministro de Economía.

    Europa Press
    El entonces presidente boliviano Luis Arce presenta su informe de cuatro años de gobierno a sus partidarios fuera del palacio de gobierno en La Paz, el 8 de noviembre de 2024. Foto: Archivo Claudia Morales

    El expresidente de Bolivia Luis Arce ha sido detenido este miércoles, según ha denunciado la que fuera su ministra de la Presidencia María Nela Prada, supuestamente en el marco de una investigación por presunto desvío de capitales del Fondo Indígena en el período en el que fue ministro de Economía.

    “Quiero denunciar ante el pueblo boliviano y ante la comunidad internacional que hace un momento acaban de secuestrar al expresidente Luis Alberto Arce (...) por Sopocachi, barrio de la ciudad de la Paz”, ha declarado a través de un video publicado en su perfil de la red social Facebook.

    Prada ha explicado que se está dirigiendo a la sede de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), unidad especializada de la Policía boliviana, donde supuestamente ha sido trasladado el exjefe de Estado del país latinoamericano.

    “En este momento estoy dirigiéndome hacia ese lugar, para ver si es que lo tienen ahí secuestrado de manera totalmente ilegal”, ha expresado, insistiendo en que se trata de “un secuestro de manera totalmente ilegal” que ha tenido lugar cuando “se encontraba solo”.

