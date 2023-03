“No seré candidato”. Anuncio de Macri cambia el tablero electoral y acelera la interna en la oposición argentina de cara a octubre

A través de un video publicado en sus redes sociales, el expresidente argentino Mauricio Macri terminó con meses de incertidumbre y confirmó este domingo que no participará de las elecciones presidenciales, a realizarse el 22 de octubre próximo. Si bien desde su entorno se apresuraron para aclarar a Clarín que “no se bajó, porque nunca se subió”, lo cierto es que su decisión es un cambio mayor en el panorama electoral, tanto de cara a las PASO -las primarias obligatorias que se realizan en Argentina-, como para las presidenciales mismas.

El fragmentado escenario opositor, donde se criticaba que había un exceso de nombres postulando para llegar a la Casa Rosada, se libera ligeramente tras el anuncio de Macri. Pero ahora inicia la lucha por los no pocos votos que las encuestas le entregaban, donde, si bien no aparecía liderando los sondeos, sí le otorgaban un apoyo importante.

Un anuncio esperado

“Quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección, y lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político del cambio que iniciamos”. Con esas palabras, el empresario y fundador del PRO, Mauricio Macri, daba a conocer su decisión final sobre una pregunta que venía rondando desde hacía meses en la interna oficialista. Duda que incluso sus potenciales contendientes al interior de Juntos por el Cambio (JxC), coalición que busca volver al poder tras la salida de Macri en 2019, querían que aclarara lo más pronto posible.

El Presidente de Argentina, Alberto Fernández, sonríe junto al exmandatario Mauricio Macri durante la ceremonia de investidura, en diciembre de 2019. Foto: Reuters

En un discurso en el que aprovechó de criticar duramente al gobierno, tratando al Presidente Alberto Fernández de ser “una marioneta”, afirmó también que va a “seguir defendiendo los valores de Juntos por el Cambio. La libertad, la democracia, el trabajo en equipo y la certeza de que los líderes mesiánicos no existen”. La idea de la marioneta, dijeron dirigentes del partido a Infobae, hacía alusión a que se estaba distanciando de Cristina Kirchner y su eventual postulación presidencial, todavía en suspenso. “Mauricio nos está diciendo que va a dejar gobernar libremente al presidente y que no interferirá como Cristina”, consignó el medio.

Consultado por La Tercera, el periodista argentino y director de la revista Parlamentario, José Ángel Di Mauro, dijo que “si bien muchos daban por descontada esta decisión, el expresidente cambió radicalmente el panorama político con el anuncio de este domingo”, adelantando lo que será una dura búsqueda por un número importante de votos huérfanos.

El apuro por definir los candidatos del PRO y el oficialismo, pese a la existencia de las PASO, se debe, según Di Mauro, a que “el tiempo conspiraba contra las posibilidades de JxC, al que se le reprochaba que solo estuviera discutiendo candidaturas. Es tiempo de que se paren en una posición de gobierno seguro para el próximo turno y plantear qué harán si les toca”.

Desde el entorno del exmandatario afirmaron a Clarín que existía una “fuerte presión de un sector importante del círculo rojo, empresarios, medios, que le pedían que fuera él (el candidato presidencial). Sobre todo en las últimas semanas”.

La situación cambió cuando su presencia se hizo visible en el debate público y su nombre empezó a reaparecer en las encuestas. “A mí no me gusta que me suban a las candidaturas, pero tampoco me gusta que me bajen”, decía cuando le consultaban si consideraba una nueva carrera presidencial basándose en los sondeos.

La Tercera también consultó a Julio Burdman, politólogo y profesor de la Universidad de Buenos Aires, quien aseveró que “Macri no era el candidato óptimo, porque tenía una situación parecida a la de Cristina Kirchner, donde él es el favorito de los macristas, pero el menos indicado para captar más votantes, convirtiéndolo en un candidato problemático. Él hubiera ganado la primaria, pero después era el menos competitivo en la general, que es más o menos la situación que tiene Cristina”.

Para José Ángel Di Mauro, Mauricio Macri veía en el expresidente chileno, Sebastián Piñera, una suerte de reflejo. “No es que le faltara confianza para ganar, ni ganas por una revancha. Pero sabía que si volviera a ser presidente no habría luna de miel, mientras que la oposición más combativa le daría lucha aun desde antes de asumir. Y él siempre tuvo un espejo donde mirarse: Sebastián Piñera. Macri siempre se entusiasmó con una figura que llegó y volvió al poder, pero el farragoso segundo mandato (de Piñera) es lo que empañó sus propias expectativas”, argumentó.

Los entonces presidentes de Chile y Argentina, Sebastián Piñera y Mauricio Macri, respectivamente. Foto: Archivo.

Esa indecisión escaló incluso entre dos de los principales contendientes en las primarias opositoras: Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, a quienes su demora en la toma de una decisión podía perjudicar su despliegue territorial, la estrategia a adoptar y las alianzas y acuerdos que buscar, considerando que el radicalismo tiene una posición si Macri competía y otra si no lo hacía, detalló Clarín.

En declaraciones a La Tercera, Orlando D’Adamo, académico y analista argentino, comentó cómo la decisión de Macri modifica el tablero electoral, ya sea en el oficialismo, la oposición o al solitario -en cuanto a pactos, pero no en apoyo popular, según las encuestas- Javier Milei, candidato libertario que corre por un tercer carril.

“Para todos se despeja una de las incógnitas en referencia a las candidaturas. A Juntos por el Cambio lo lleva a polarizar las futuras PASO entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta y, a la primera, le da la posibilidad de concentrar el voto duro de su espacio político. Esto en principio sería beneficioso para su postulación. A Milei le quita también un competidor, pero la potenciación de Bullrich, que además tiene mucha menos imagen negativa, no lo beneficia, porque le quita votos que podrían ser propios”, explicó. A meses de las primarias, el analista agregó que “las PASO funcionan, en este caso mucho más, como un ordenador de las candidaturas, por lo que ese riesgo no debería ser importante. El problema más serio de JxC es, en cambio, la candidatura de Javier Milei, que por increíble que parezca le quita también votos al Frente de Todos, pero seguramente más a Juntos por el Cambio”, agregó.

Un íntimo colaborador del expresidente aseguró a Clarín que el empresario “ganaba la interna caminando. Además, por más que digan que no se bajaban, si Mauricio era candidato no iba a haber otro postulante en el PRO. Está bien que Horacio (Rodríguez Larreta) y Patricia (Bullrich) lo sostuvieran, pero la realidad era otra”. Pero las encuestas nunca fueron así de contundentes. Mientras en algunas quedaba posicionado entre los con mayor respaldo dentro de la coalición opositora, en otras marcaba un rechazo importante, llegando hasta un 60% de “nunca lo apoyaría”.

Así lo cree el analista y periodista Joaquín Morales Solá, quien escribió en La Nación que “Macri estaba en condiciones de competir en las próximas elecciones. Su imagen positiva aumentó, sobre todo después de la comparación con la actual administración, pero conserva todavía una imagen negativa alta”, rechazo que lo asocia a “la persistente crítica del kirchnerismo a su persona”.

José Ángel Di Mauro aseguró a este medio que el exmandatario “repitió la estrategia de su principal rival (Cristina Kirchner), que también un fin de semana, pero de 2019, sorprendió a propios y extraños anunciando su decisión de aglutinar al peronismo bajo el Frente de Todos, poner de candidato a Alberto Fernández y ser ella candidata a vicepresidenta”.

A su juicio, la retirada de Macri no solo “ordena a su espacio, la principal oposición”, e impulsa “el protagonismo que venía perdiendo”, sino también “le saca un as al (oficialista) Frente de Todos, que era la figura del expresidente para pegarle a la oposición, justo cuando atraviesa una crisis de representatividad”. Asimismo, considera que “a los libertarios los entusiasma, convencidos como están de que los halcones macristas migrarán hacia la candidatura de Milei”.

La respuesta no es sencilla. De partida, Macri ya anunció que no entregaría su apoyo, al menos público, a ninguno de los candidatos del PRO. Pero en la interna macrista, Clarín afirma que se sabe que la mayor beneficiada sería Patricia Bullrich, exministra de Seguridad en su gobierno. Escenario que Julio Burdman también ve posible.

“Yo creo que la mayoría de los simpatizantes de Macri van para Patricia Bullrich, aunque también algunos cuantos pueden ir a Larreta o a María Eugenia Vidal, pero creo que Bullrich es la que mejor expresa hoy el núcleo más duro de Juntos por el Cambio, que es muy anticristinista”, dijo a La Tercera.

Patricia Bullrich a la salida del Juzgado Civil 21, en Buenos Aires. Foto: AP

A través de Twitter, la actual presidenta del PRO afirmó que “la histórica decisión de Mauricio Macri confirma su grandeza y generosidad. Aun pudiendo volver a ser presidente ha priorizado los intereses de nuestro país antes que los propios, como muy pocos dirigentes lo han hecho en la historia argentina”.

Sus elogios continuaron en una entrevista con LN+, donde agregó que “a quienes decidimos trabajar como candidatos a presidente nos da una enorme responsabilidad y conducir un proceso de cambio”. La noticia llegó durante la mañana del domingo a oídos del Presidente Alberto Fernández, quien aseguró que Macri “había hecho lo correcto”, informó Infobae.

Horacio Rodríguez Larreta también celebró la decisión en redes sociales, afirmando que “una vez más, y cómo lo ha hecho a lo largo de toda su vida, Mauricio Macri toma una decisión que deja en claro su enorme visión, su generosidad, valentía y amor por los argentinos”.

Un importante ministro que no quiso ser nombrado dijo a Infobae que le “sorprendió la decisión”. “Estaba convencido de que iba a ser candidato. Se termina bajando para facilitarle la definición a su espacio”, pero que, al mismo tiempo, “nos obliga a empezar a definir y es lo que necesitamos. Nos acelera el proceso de organización”, comentó.

Según el diario La Nación, en la Casa Rosada creen que la decisión de Macri aleja la posibilidad de una candidatura de Cristina Kirchner. “Ahora está claro que en Juntos por el Cambio y en el Frente de Todos va a haber una PASO”, dijeron rápidamente. Para el massismo, en cambio, la definición del exmandatario “apura” al Presidente a decidir si irá o no por la reelección, al tiempo que el cristinismo le pidió a Alberto Fernández que desista de su postulación, señaló el periódico.